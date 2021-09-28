Венгерский контракт: из-за дипломатического провала Украина потеряет до половины транзита Вадим Трюхан

2021-09-28 13:28 703

Історія з так званим новим газовим контрактом, який угорці уклали з Газпромом, відверто розчаровує. І то не в самих угорцях. Більше розчаровує наша неспроможність ефективно працювати на дипломатичному фронті. Не втримався, написав бложок з цього приводу.

Вже другий день у ЗМІ знову зрада. "Угорці переметнулися до Путіна", - чи не найрозповсюджена нині теза. І то зробили це так, що Україна втрачатиме як мінімум сотню мільйонів доларів щороку. А саме про таку суму йдеться, якщо провести нехитрі математичні розрахунки. 40 млрд. кубів транзиту - 1,5 млрд дол. доходу, 4,5 "угорських" млрд кубів мінус - на біля 100 мільйонів дол. менше.

А чи так неочікувано для України угорці вийшли на укладення нового контракту з “Газпромом” про поставки “Турецьким потоком” через Сербію 3,5 млрд. куб. метрів і ще 1 млрд. через Австрію щороку потягом наступних 15 років? При цьому у 2019 році Угорщина закупила у “Газпрому”, за даними його дочірньої компанії “Газпром експорт”, понад 11. млрд. куб. метрів газу.

Це означає, що з наступного року Україна втратить від третини до половини транзиту до Угорщини, якщо брати до уваги падіння поставок у 2020-му році до біля 8,6 млрд. кубів і поступовий ріст обсягів у першій половині 2021-го року на 5%.

Відповідь на поверхні. Такий сценарій був написаний давно. Адже газ - це не сірники. Щоб його купити треба як мінімум мати труби для транспортування. І позиція Угорщини щодо того ж “Південного Потоку” була відома давно. Не помітити того, як ще на початку липня 2021 року Угорщина і Сербія урочисто зварили так званий “золотий шов” “Південного Потоку” на своєму державному кордоні, було не можна. Як і того, як угорці протягом декількох років вели переговори з “Газпромом”, намагаючись виторгувати для себе вигідніші ціни на газ, з гарантією їх стабільності на наступні 10-15 років. Що їм, судячи з того, наскільки був задоволений Міністр закоронних справ Сіярто під час урочистої церемонії підписання нового контракту, таки вдалося.

Хоча конкретних цифр ніхто не називає. Воно і зрозуміло, комерційна ж таємниця. Хоча таємне, як відомо, завжди стає явним. Так що ніякої несподіванки немає і в помині. І те, що Україна перенесла засідання українсько-угорської міжурядової комісії, яке мало відбутися якраз на цьому тижні, а також зробила жорсткі дипломатичні демарші, засудивши дії Угорщини, є скоріше спробою зберегти хорошу міну при поганій грі або, якщо бути точнішими, замаскувати свій власний дипломатичний провал на угорському напрямку.

Джерело: ФБ