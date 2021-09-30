Юридично-технологічні баталії навколо звільнення з посади Разумкова Игорь Попов

2021-09-30 22:09 296

Навколо звільнення з посади Д.Разумкова розгортаються цікаві юридично-технологічні баталії.

Перша колізія – із підписними листами за ініціацію відликання спікера. Спочатку Д.Арахамія приніс заяву з проханням видати підписні листи на бланку фракції СН. Листи йому видали, але після збору підписів виникло би питання – а де рішення фракції про ініціацію збору підписів? Де протокол засідання фракції? Відповідно, зібрані підписи втратили би силу. Тепер вже Д.Арахамія попросив новий комплект підписних листів – як народний депутат.

Паралельно пішли чутки, що Разумкова намагатимуться ще і позбавити депутатських повноважень. Він після звільнення не планує писати заяву у фракцію, а фракція може послатися на імперативну норму про обов’язковість вступу до фракції.

Д.Разумков одного разу у фракцію СН вже вступав – 29 серпня 2021 року, і вважає що таким чином норму закону виконав і другий раз в ту саму річку вступати не треба. Не виключено, що ситуацію розглядатиме ЦВК і суди. Можливо навіть Окружний адміністративний суд Києва, який періодично намагаються ліквідувати/арештувати/реформувати.

Після Трускавця ще можуть запустити звернення до КСУ про тлумачення терміну проведення виборів ВРУ – чергові вибори треба проводити у 2023 чи можна у 2024?

Українська політика – це нескінченна мильна опера з картковими будинками і різнокольоровими химерами.



Джерело фб