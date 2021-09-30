ЕСТЬ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ У РАЗУМКОВА Максим Яли

2021-09-30 22:11 185

Я думаю, что именно этот вопрос сейчас наиболее актуальный. То, что фракция "Слуг" завершит начатое сегодня после очередного "мастер-класса" в Трускавце, мало уже у кого вызывает сомнения. Голоса найдут, а если что придут на помощь депутатские группы "За будущее " и "Доверие ", как они уже сделали поддержав "закон об олигархах".

Принцип в политике "Кто не с нами, тот против нас" не является уникальным для Украины.

Дмитрий Разумков умело вёл свою игру и уже не один раз раз шёл вразрез с политикой партии по принциптальным вопросам и законопроектам, которые вызывали дискуссии с точки зрения соблюдения регламента и буквы закона. Многие ему уже давно самостоятельное будущее и свой политический проект. И даже рассматривают в качестве конкурента Зеленского на президентских выборах.

Теперь для Разумкова настало время "собирать камни".

Если посмотреть на ситуацию с точки зрения политической логики, то решение со стороны Банковой вполне своевременное. Лучше сразу "подрезать крылья" возможному конкуренту на следующих президентских выборах, пока он ещё "не оперился" и не имеет существенной электоральной поддержки. А значит и спонсоров, готовых вкладываться в него серьёзный финансовый ресурс.

В политике нет вечных друзей, есть только интересы. И все былые заслуги, даже если они столь существенны во вчерашней победе, предпочитают поскорее забыть, если ты не готов бесприкословно выполнять решения команды.

Чего не хватает Разумкову для того чтобы стать настоящим политическим тяжеловесом, так это харизмы.

Скорее всего, после смещения с поста Главы ВР внимание к нему со стороны СМИ также будет постепенно угасать. Я сомневаюсь, что он пойдёт в оппозицию и будет делать громкие заявления в адрес Зеленского. А без этого ему вряд ли удастся перетянуть существенную часть голосов тех избирателей, которые успели разочароваться в Зеленском. Рейтинг его поддержки у избирателей и так не превышал на сегодня 2-3%.

Для СМИ он был интересен именно как глава ВР. Сомневаюсь, что этот интерес сохранится после того, как он станет рядовым депутатом.

А вот влияние главы ОП Ермака после отставки Разумкова ещё сильнее вырастет. Как и убавится процесс "шатаний " в партии после Трусковца.

Самое интересное в этой ситуации будет наблюдать за тем, как олигархи будут помогать "голосами" сбивать" того, кто выступил против закона "об олигархах".

Ирония украинской политики.