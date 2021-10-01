Разумков має шанс стати основою для формування альтернативи Зе&Co Вадим Трюхан

2021-10-01 12:21 407

Рішення про відкликання Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради України стане такою ж помилкою Президента Володимира Зеленського, якої у свій час припустився ростовський втікач громадянин Віктор Янукович, запроторивши за грати Юлію Тимошенко.

Ключове. Разумков має шанс стати основою для формування альтернативи Зе&Co.

Насправді він ще не став політиком. Перед ним два шляхи - стати чи … не стати. Тому зараз можна лиш прогнозувати розвиток подій і його кар’єри.

Не люблю коментувати внутрішньополітичні перипетії в Україні, проте у цьому випаку сам Бог велів, як кажуть.