Вдячний Дмитру Разумкову за нейтральність та принципи Сергій Ніжинський

2021-10-07 13:25 592

Вдячний Дмитру Разумкову за нейтральність та ті принципи, які він сповідував, зокрема, за свободу слова, яка дійсно була у стінах ВРУ.

Моя власна думка:

Існує дві категорії людей:

1. ті, хто тихо спостерігав як закінчиться ситуація із Разумковим і як проголосують, щоб для себе потім вирішити куди і як вигідно примкнути.

2. ті, хто за справедливість та небайдужі правники, що вбачають підірваний імідж реформ та допомоги від західних партнерів.

Пам’ятаю період роботи заступником Міністра, коли депутатам від "Слуги народу" Президент забороняв бігати до КМУ та тиснути на виконавчу гілку влади через "просування своїх тем та питань"; коли корупція була рівнозначна смерті. Це було! Це було вперше в 2019 році та думаю у цьому складі востаннє, а "депутати-ділки" повертались від моєї приймальні в той напрям, в який йде тепер ВРУ...

Далі буде цікаво...

 

Сергій Ніжинський

Заступник мінистра соціальної політики 2019/2020 рр.

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