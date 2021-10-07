ЭКВАТОР ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ Янина Соколовская

2021-10-07 17:05 259

Отставка спикера Разумкова выглядела как победа парламентских монотеистов над инобожцами. Она стала подарком Зеленскому от верных соратников к экватору его правления.

Судя по итогам голосования, надежных соратников осталось всего 215. Примкнувшие к ним два десятка Юлиных бойцов - хитро-обусловленный мираж, который в долговременный расчет не берут.

Но тот ли это подарок и тому ли человеку? Есть другая версия, что отставка - презент от Рады самому Разумкову накануне его дня рождения. И есть много символичного в том, что сын на новом витке повторяет путь отца, изгнанного Кучмой из его первой президентской команды.

К тому же теперь у Разумкова развязаны руки. Если кресло спикера считалось плохим трамплином для президентства, то теперь его с этого трамплина сняли.

При этом Дмитрий Разумков был редчайшим из могикан, оказавшимся в команде Зеленского не как друг, а как профессионал. В отличие от прости-Господи-арахамий, Разумков эффективно сработал, но был выброшен из обоймы.

И это не только развеивает миф о Зеленском как о, любящем людей, простаке-Голобородько. Эта история поляризует политические силы между киевским "квном" и харьковской "фрондой".

Во фронде уже отметился Аваков, по "чистой случайности" именно сегодня вернувшийся в Украину из итальянских странствий. Во фронду же стягиваются бизнесмены, которым Зеленский через СНБО арестовал счета. Там бродит тень Кличко и там пахнет махинациями на будущих выборах Харьковского мэра, на пост которого всеми неправдами пытаются протащить нынешнего врио - Терехова.

Харьков, бывший столицей Украины, становится форпостом антиЗеленского движения и Разумков для него - отличное лицо. Фактически, Зеленский выпустил фигурку спикера из своих рук так же недальновидно, как ранее отпустил Авакова с поста главы МВД.

Кто же из крупных олигархов способен поддержать фронду? Не маячат ли над ней тени "олигархов восточной Украины", готовых выступить против киевского "квн", близкого к Коломойскому?

Кстати, в момент отставки Разумкова о Коломойском говорили много и тщательно. И все это - в присутствии делегации израильского Кнессета, визит которой в Раду совпал с этим переломным моментом украинской истории. А учитывая плотную связь израильской и американской политики, даже у самых неинформированных представителей того мира исчезли иллюзии на тему украинской борьбы с олигархами.

Точнее, возникло понимание, что это - борьба одних олигархов с другими, а не всяческих НАБУ со всеми ними.

Иными словами, отставка Разумкова - мощный старт президентской предвыборной кампании за 2,5 года до голосования. Этот экватор - фол последней надежды для Зеленского, который он совершил напрасно.

Отставка Разумкова подняла его самого до статуса альтернативной спокойной силы. Да еще и гонимой, да к тому же несправедливо оскорбленной. Все это - прекрасный вариант для формирования нового кандидата в президенты. Времени, чтоб "окуклиться и взлететь" у него предостаточно.

Выбрасывание из команды принципиально важного игрока формирует в Украине новый центр силы и поляризует ее по линии Киев - Харьков. В одном городе делят наследие Порошенко, в другом - Кернеса, который, находясь в коме, якобы успел подписать массу политически определяющих распоряжений.

Такой поляризации можно было бы избежать, если бы зеленые нашли в себе силы отказаться от "единобожия" или если бы научились воспринимать иные точки зрения не как ересь, а как варианты поиска пути. Но "многобожие" у них не пошло. И спираль запущенных ими перемен обвилась вокруг их невыносливых шей.