В сухом остатке за неделю: Pandora Papers показали, что Зеленский помогал Коломойскому отмывать украденные деньги вкладчиков из Приватбанка.
С грубыми нарушениями регламента уволили спикреа Верховной Рада Разумкова.
Государственный Укрэксимбанк подозревают в выдаче кредитов бизнесу в ОРДЛО. Председатель правления банка звереет от вопроса журналиста и заставляет их удалить видео (безуспешно).
Бывший депутат партии Слуга народа Анна Скороход теряет сознание в Верховной Раде.
Бывший депутат партии Слуга народа Антон Поляков скоропостижно умирает при странных обстоятельствах.
Действующий депутат партии Слуга народа Галина Третьякова радуется смерти своего коллеги.
Густенько так, густенько.
Источник: ФБ