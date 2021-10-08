Неделя в украинской политике: Разоблачение офшоров Зеленского, отставка Разумкова и странная гибель Полякова Юрій Бірюков

2021-10-08 13:05 1295

В сухом остатке за неделю: Pandora Papers показали, что Зеленский помогал Коломойскому отмывать украденные деньги вкладчиков из Приватбанка.

С грубыми нарушениями регламента уволили спикреа Верховной Рада Разумкова.

Государственный Укрэксимбанк подозревают в выдаче кредитов бизнесу в ОРДЛО. Председатель правления банка звереет от вопроса журналиста и заставляет их удалить видео (безуспешно).

Бывший депутат партии Слуга народа Анна Скороход теряет сознание в Верховной Раде.

Бывший депутат партии Слуга народа Антон Поляков скоропостижно умирает при странных обстоятельствах.

Действующий депутат партии Слуга народа Галина Третьякова радуется смерти своего коллеги.

Густенько так, густенько.

Источник: ФБ