Дивні нестиковки в справі депутата Полякова Єгор Чечеринда

2021-10-10 08:47 8066
 
Дивна історія... Цілий народний депутат в 3-тій годині ночі "з руки" (!!!) ловить таксі в найбезпечнішому в столиці Дніпровському районі на Лівому березі. За кілька хвилин йому стає погано, він починає блювати. Потім депутат помирає, а водій "таксі" продовжує ганяти нічним Києвом, порушуючи правила дорожнього руху, в результаті чого його зупиняє поліція, яка і виявляє в таксі тіло вже напів-мертвого депутата. Якого починають реанімувати медики, які також несподівано опиняються на місті... якось все це слабо складається до купи в одну логічну історію... ось офіційне повідомлення Офісу Генпрокурора:
8 жовтня 2021 року народного депутата виявили у непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, який зупинили працівники патрульної поліції через порушення ПДР.
За словами водія таксі, за кілька хвилин до того, пасажир сів в машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
А ось - повідомлення Нацполу: "Чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть"...
Людині було лише 33 роки. 2 роки тому депутат на камери заявляв, що його "замовили" якомусь кримінальному авторитету...
APD. Начебто сів в машину на проспекті Соборності та їхав на вул. Березняківську. Також пишуть про клофелін.

 

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