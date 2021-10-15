Чому Україні слід уважно слідкувати за планами та діями Кремля Вадим Трюхан

2021-10-15 15:01 185

На так звану "статтю" за підписом Мєдвєдєва звернули увагу всі. Хоча там насправді нічого нового. Хіба дещо вищий, ніж навіть зазвичай, рівень хамства і маніпуляцій.

Але тріхи раніше, 21 вересня ц.р. була ще стаття Ніколая Патрушева, секретаря РНБО РФ, номінального шефа сонного екса (лінк у першому коменті).

Так от її варто б уважно проаналізувати. І то всебічно і глибоко. Там викладене російське бачення новітньої геополітичної шахівниці. Так виглядає, що Росія готується, чи вже навіть майже готова, до наступного етапу своєї агресивної експансії, - формування альтернативної міжнародної системи координат.

На практиці це може означати створення нових військово-політичних союзів, на противагу тим, які сформували чи формують зараз США, разом зі своїми партнерами в АТР та Європі, і серйозна ескалація протистояння по лінії "автаркії - демократії".

Україні слід уважно слідкувати за планами, і головне діями, Кремля, намагаючись зі всіх сил не опинитися між молотом і ковадлом. Як би це не було складно.

Джерело: ФБ