Чому Україні слід уважно слідкувати за планами та діями Кремля Вадим Трюхан

2021-10-15 15:01 185

На так звану "статтю" за підписом Мєдвєдєва звернули увагу всі. Хоча там насправді нічого нового. Хіба дещо вищий, ніж навіть зазвичай, рівень хамства і маніпуляцій.

Але тріхи раніше, 21 вересня ц.р. була ще стаття Ніколая Патрушева, секретаря РНБО РФ, номінального шефа сонного екса (лінк у першому коменті).

Так от її варто б уважно проаналізувати. І то всебічно і глибоко. Там викладене російське бачення новітньої геополітичної шахівниці. Так виглядає, що Росія готується, чи вже навіть майже готова, до наступного етапу своєї агресивної експансії, - формування альтернативної міжнародної системи координат.

На практиці це може означати створення нових військово-політичних союзів, на противагу тим, які сформували чи формують зараз США, разом зі своїми партнерами в АТР та Європі, і серйозна ескалація протистояння по лінії "автаркії - демократії".

Україні слід уважно слідкувати за планами, і головне діями, Кремля, намагаючись зі всіх сил не опинитися між молотом і ковадлом. Як би це не було складно.

 

 

Джерело: ФБ

subscriber subscriber

Еще блоги

Вадим Трюхан Чому Україні слід уважно слідкувати за планами та діями Кремля 2021-10-15 15:01 185
Борис Филатов Почему Украина не имеет права бросить никому неугодного и странного Саакашвили 2021-10-11 10:29 2257
Єгор Чечеринда Дивні нестиковки в справі депутата Полякова 2021-10-10 08:47 26640
Юрій Бірюков Неделя в украинской политике: Разоблачение офшоров Зеленского, отставка Разумкова и странная гибель Полякова 2021-10-08 13:05 3441
Янина Соколовская ЭКВАТОР ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ 2021-10-07 17:05 4033
Сергій Ніжинський Вдячний Дмитру Разумкову за нейтральність та принципи 2021-10-07 13:25 1554
Вадим Трюхан Разумков має шанс стати основою для формування альтернативи Зе&Co 2021-10-01 12:21 1961
Максим Яли ЕСТЬ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ У РАЗУМКОВА 2021-09-30 22:11 4662
Все блоги

Блоги

Вадим Трюхан Чому Україні слід уважно слідкувати за планами та діями Кремля 185
Борис Филатов Почему Украина не имеет права бросить никому неугодного и странного Саакашвили 2257
Єгор Чечеринда Дивні нестиковки в справі депутата Полякова 26640
Юрій Бірюков Неделя в украинской политике: Разоблачение офшоров Зеленского, отставка Разумкова и странная гибель Полякова 3441
Янина Соколовская ЭКВАТОР ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ 4033
Сергій Ніжинський Вдячний Дмитру Разумкову за нейтральність та принципи 1554
Вадим Трюхан Разумков має шанс стати основою для формування альтернативи Зе&Co 1961
Максим Яли ЕСТЬ ЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ У РАЗУМКОВА 4662
Все блоги