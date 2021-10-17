Кто решит судьбу Крэйга Янина Соколовская

2021-10-17 21:36 444

Поговорила с адвокатом Дмитрием Моргуном (управляющим партнером адвокатского бюро ANTEVERES) о внезапной реанимации американцами дела Крэйга Лэнга, обвиняемого в наемничестве и воевавшего на Донбассе по конракту с ВСУ.

По этому поводу выяснилось следующее:

Экстрадиционное дело рассматривалось во многих инстанциях. В 2019 было принято решение о выдаче Крэйга в США, затем украинский апелляционный суд отменил это решение Генпрокуратуры. Но затем дело опять открыли в связи с появлением новых обстоятельств и пересмотрели в пользу выдачи.

Но после поданной в ЕСПЧ жалобы этот суд остановил решение об экстрадиции. Украине запретили выдавать Крэйга в США до завершения рассмотрения его дела в ЕСПЧ. К тому же он пребывает в процессе получения в Украине статуса беженца.

При этом ранее украинская миграционная служба в Винницкой области отказала Крэйгу в получении статуса беженца, он был задержан и затем помещен под домашних арест. Но решение об отказе в стаиуса беженца адвокат Моргун обжаловал в Верховном суде.

При этом сторона защиты говорит о давлении со стороны представителей США и об их встречах с людьми из Офиса президента Украины. Это происходит якобы потому, что в США опасаются роста волны экстремизма из-за появления в Штатах людей, имеющих боевой опыт и связанных с праворадикальными организациями.

При этом, по словам адвоката Дмитрия Моргуна, он "изучил истории многих иностранцев, воевавших на Донбассе. И все они подвергались преследованиям в своих странах". Данные об этом адвокат передал в ЕСПЧ.

По его мнению, нынешняя активизация истории Крэйга и публикации о нем в американских и российских изданиях не могут быть не связаны с визитом в РФ Виктории Нуланд. Аналогичная активизация, по словам адвоката, происходила перед визитом Владимира Зеленского в США.

"Россияне давят по-своему, американцы по-своему. У нас в Украине тоже есть те, кто пытаетс обвинить Крэйга. Но у него был абсолютно легальный контракт с Вооруженными Силами Украины. Судя по тому, как идет процесс, дело об экстрадиции затянется на годы",- предполагает адвокат.