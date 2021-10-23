2021-10-23 10:05 444

У меня не осталось мягких слов для призывов, уговоров и объяснений.

Конституционные права?

Вспомнили слова?

Напомню про обязанности!

По отношению к своим согражданам, в первую очередь!

Наша свобода заканчивается там, где она начинает ущемлять свободу других.

И не надо с пеной у рта вещать, что вакцинированные тоже могут быть переносчиками; разумеется, могут. Как и болеть.

Только легче.

И они сделали все от них зависящее, чтобы максимально защитить себя.

А что те, которые ярые противники и всепропальщики?

Они не сидят дома, даже если больны.

Они не носят маски, набиваясь в транспорт.

Они не делают тесты.

Им не те вакцины (страшно даже напомнить про поголовные прививки от оспы-кори-боткина-полиомиелита и чего-то там ещё без опаски услышать про гениальную советскую медицину).

Они покупают сертификаты, потом болеют, потом умирают, искажая реальную статистику и ещё больше нагнетая беспросветно невежественную чушь.

И кричат о конституционных правах.

Да.

Я хочу ходить в театр.

Слушать живьём музыку.

Смотреть выставки.

Пить вино с друзьями в любимом ресторанчике.

Брать билеты на выставку в Орсе и планировать полет без опасения отмены.

Я хочу пойти на плановый осмотр к врачу тогда, когда мне надо, а не когда это станет возможным из-за переполнены больниц и ограничений красной зоны, и не хочу встречаться с толпами агрессивно настроенных анти-прививочников и анти-масочников.

Я хочу знать, что могу это сделать, не попадая в рамки, созданные, мало того, что безответственными, так зачастую и глубоко невежественными людьми.

Но моё право на это нарушено.

Нарушено теми, кому чуждо понятие правил.

Общих, замечу, правил.

Которые, так уж сложилось, стали неотъемлемой частью сегодняшнего дня, и которые я и множество людей соблюдают не потому, что боятся увольнения, наказания и чего-то ещё, а потому что несут ответственность за себя, за своих близких.

Мне неловко слушать о безграмотных комментариях и умозаключениях некоторых врачей.

Мне стыдно узнавать о покупках сертификатов.

Мне стыдно наблюдать ужасающие цифры статистики.

Мне стыдно осознавать, какие выводы делает мир, наблюдая этот средневековый шабаш в европейской стране.

И не надо здесь писать о Колине Пауэлле, который был очень пожилым и уже нездоровым человеком.

А вот что, да, надо бы сделать, возможно выпив перед этим пару таблеток успокоительного, так это молча почитать и послушать крик души медиков, которых не хватает катастрофически, которые не живут, которые устали повторять, что подавляющее большинство больных - не привиты.

Почитать и послушать волонтёров, которые не живут, которые, как и медики, на передовой, для которых нет дня и ночи, и к которым вы мчитесь со всех ног, когда становится ясно, что времени и возможностей больше нет, что это не рассосётся само собой...

Война миров.

У меня нет другого определения.

Нет, не марсианин против землян.

Агрессивного невежества против цивилизации и здравого смысла.

Война миров.