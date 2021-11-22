Годовщина двух уникальных украинских революций: МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО Янина Соколовская

2021-11-22 10:11 1073

Две моих любимых революции, уникальные, нигде в мире неповторимые - оранжевая и на граните. Их пытаются назвать безрезультатными, но это не так.

Революция на граните повернула украинскую историю в демократическую сторону, показала силу народа и оттолкнула от руля партэлиту.

Мирная и прекрасная оранжевая революция доказала, что непротивление злу насилием обнуляет это зло. И меняет фатальный ход событий на справедливый.

Да, после революций успехи в госстроительстве не стали такими сногсшибательными, как нам хотелось. Но нынешняя Украина - совсем не та постсоветская патерналистическая республика, которой она была до этих революций и какой бы она осталась, если бы их не было.

Потому - МЫ ВСЕ СДЕЛАЛИ ПРАВИЛЬНО.

Единственное, с чем не справилась ни одна революция - это бездумная вера украинского электората в чудеса. Но - и это пройдет.