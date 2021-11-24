КОГДА В УКРАИНЕ НАСТУПИТ БЕСПОЩАДНЫЙ ОБВАЛ НА РЫНКЕ ОВГЗ Александр Гончаров

2021-11-24 08:44 1443

Сразу хочу предупредить: это произойдет не в декабре уходящего 2021 года, но и не через 5-6 месяцев, а гораздо раньше. И в этой связи, например, неужели кто-то в верхних эшелонах украинской власти и в руководстве МВФ не догадываются об адекватной реакции нерезидентов-держателей ОВГЗ на сообщения американских СМИ и наших военных разведчиков о грядущей атаке РФ на Украину уже в январе-феврале следующего 2022 года?

Это, друзья, совсем не лирика. В начале этой недели руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию «Military Times» четко и ясно заявил, что такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Белоруссию.

Безусловно, прочитав это интервью, иностранные инвесторы очень серьёзно задумались, а так ли всё опасно и носит ли такой драматический характер?! Неужели в конце зимы 2022 года на украинском рынке ОВГЗ будет кровавая баня? Угрозы очень серьёзные, из-за которых в любой момент могут с грохотом обвалиться гривна и финансовый рынок Украины. К тому же рынок ОВГЗ явно перегрет, а темпы роста украинской экономики продолжают снижаться. Словом, и без военных угроз коррекция назрела.

Да, и полученный ноябрьский кредит МВФ в размере 699 млн долл США неожиданно для этого транша Кабмин Шмыгаля сможет расходовать по своему усмотрению, т.е. эти кредитные деньги вполне могут обеспечить выход нерезидентов из украинских гособлигаций.

Тогда обвал на украинском рынке ОВГЗ может стать полноценным «черным лебедем» для нашей национальной экономики. А также деловая активность крупных иностранных инвесторов к нашим рынкам будет стремительно затухать.

Сколько это будет продолжаться? Неизвестно. Для Украины это резкое сокращение поступлений в госбюджет-2022. Наконец, не может украинский долговой рынок, в частности, рынок ОВГЗ долго оставаться слишком дорогим в случае депрессивного роста. Поэтому спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким.



Увы, мрачные прогнозы. Лично я хотел бы мыслить более оптимистично, но…

Опровергайте меня, друзья, доказывайте, что я не прав. Буду только рад, если ошибусь. И всё же, что в итоге сейчас имеем? А то, что украинские власти до сих пор не рассматривают в комплексе и системно не решают данную колоссальную проблему. Более того, у нас совершенно отсутствует проектный подход к выполнению аналогичных ключевых задач.

Источник фб