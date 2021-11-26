ЧТО НАМ (НЕ)СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ? Янина Соколовская

2021-11-26 15:17 444
 
Пресс-конференция президента Украины поразила отсутствием: 
 
- общественного интереса к ней (на пике смотрения на радио Свобода - чуть более 4000 зрителей)
- четко сформулированных планов
- проанализированных в цифрах тенденций
- невозможностью для большинства журналистов задать вопросы якобы самому демократическому слуге народа. 
 
Сформулирую наиболее важное из пресс-конференции Зеленского, коротко:
 
- мы сегодня не готовы рисковать ничем
- помощь Украине дадут, если Россия нападет
- военного положения не будет, потому что это удар по украинской экономике
- дело вагнеровцев не состоялось, потому что нечем было оправдываться перед Эрдоганом за возможные жертвы
- план, что делать с неподконтрольными территориями, не существует
- Зеленский готов встретиться с Путиным, но от него нет ответа
- Шарль Мишель и Ангела Меркель посоветовали Украине самой договариваться с Россией
- мы пойдем параллельным путём с минским форматом, потому что это единственное, что работает
- угроза эскалации есть
- нормандский формат не так актуален, как раньше
- проект Стена по укреплению границы это вещь условная
- Украина начала строить в Турции корвет
- Украина ни на кого нападать не собирается
- у нас происходит мощная гибридная история с Россией, из-за которой мы можем потерять свою идентичность
- рассчитывать мы можем только на себя.

 

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