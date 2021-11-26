ЧТО НАМ (НЕ)СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ? Янина Соколовская

2021-11-26 15:17 444

Пресс-конференция президента Украины поразила отсутствием:

- общественного интереса к ней (на пике смотрения на радио Свобода - чуть более 4000 зрителей)

- четко сформулированных планов

- проанализированных в цифрах тенденций

- невозможностью для большинства журналистов задать вопросы якобы самому демократическому слуге народа.

Сформулирую наиболее важное из пресс-конференции Зеленского, коротко:

- мы сегодня не готовы рисковать ничем

- помощь Украине дадут, если Россия нападет

- военного положения не будет, потому что это удар по украинской экономике

- дело вагнеровцев не состоялось, потому что нечем было оправдываться перед Эрдоганом за возможные жертвы

- план, что делать с неподконтрольными территориями, не существует

- Зеленский готов встретиться с Путиным, но от него нет ответа

- Шарль Мишель и Ангела Меркель посоветовали Украине самой договариваться с Россией

- мы пойдем параллельным путём с минским форматом, потому что это единственное, что работает

- угроза эскалации есть

- нормандский формат не так актуален, как раньше

- проект Стена по укреплению границы это вещь условная

- Украина начала строить в Турции корвет

- Украина ни на кого нападать не собирается

- у нас происходит мощная гибридная история с Россией, из-за которой мы можем потерять свою идентичность

- рассчитывать мы можем только на себя.