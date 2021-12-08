Что было скрыто за протокольной улыбкой Джо Байдена на переговорах с Путиным Вадим Трюхан

2021-12-08 11:16 259

Перемовини у форматі відеоконференції між Джо Байденом і Владіміром Путіним завершились. Від них чекали багато чого. І прогнозовані експертами результати виглядали по різному, - від здачі України до виволочки Путіну.

Нічого такого не сталося. Жодних зрад. Як і жодних грюкань по столу кулаком. Як випливає з прес-релізу Білого дому (в оригіналі за лінком у першому коменті), сторони домовились домовлятися по українському питанню. При цьому якраз Україна стала центральною темою. І лише мазком співбесідники пройшлися по трьом іншим питанням, - Стратегічна стабільність, кіберзлочинність і регіональні питання, зокрема Іран. Ні про поновлення дипломатичної присутності до докризового стану, ні про Білорусь, ні про інші, не менш болючі питання, не йшлося.

Що це означає, якщо перекладати з дипломатичної на просту людську мову? А означає це те, що американська сторона вирішила не розмивати тему безпеки України іншими питаннями. І цим Джо Байден чітко і недвозначно показав свою серйозну налаштованість не допустити повторення 2014-го року в тій чи іншій формі.

Більше того, він дав зрозуміти господарюю Кремля, що Росії, у випадку масштабування агресії проти України, доведеться зіткнутися з консолідованою відповіддю США разом з їхніми союзниками і партнерами.

Так що видихаємо. Треба бути самогубцею, щоб після таких попереджень ринутися в напад. Навряд чи у Путіна вистачить сміливості на таку авантюру.

ПС. І хай нікого посмішки та протокольні привітання не вводять в оману. За цими, на перший погляд дружніми, жестами тягне холодом і рішучістю дядька Сема.

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