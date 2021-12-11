Разговор Зеленский - Байден: почему нам врут Янина Соколовская

2021-12-11 13:32 1554
 
Послушала рассказ Зеленского по итогам общения с Байденом. У меня остались вопросы и назрели выводы. 
 
ВОПРОСЫ:
 
- с чего Зеленский решил, что Байден - переговорщик от Украины, готовый на всех саммитах, в том числе с НАТО и ЕС, нас представлять?
 
- вброс про возможный референдум об автономии для неподконтрольных Киеву территорий был неслучайным и незаконным: это вопрос изменения Конституции, его должны решать две трети парламента, а не референдум и даже не СНБО
 
- президент Украины смирился с ролью последнего, крайнего в очереди на решение геополитических проблем Украины. Он объясняет это англо-саксонским единством США, Германии и Британии (‼️)
 
- Зеленский нацелен на общение с президентом РФ и счастлив, что Байден не требовал прямых переговоров с "руководством" так называемых "республик Донбасса"
 
- Зеленский не отошел от прежнего амплуа и, рассуждая о стратегиях Байдена,  думает, "какую РОЛЬ он хочет СЫГРАТЬ". Именно исходя из главенства или второстепенности РОЛИ, Зеленский судит о перспективах вхождения Байдена в Нормандский формат
 
- президент Украины после беседы с Байденом занялся самоунижением. С чего бы иначе он заявлял, что украинцы и европейцы сами виновны в том, что Россия почувствовала себя сильной и готовой к агрессии? 
 
- после общения с Байденом Зеленский увидел "шлагбаум" на пути Украины в НАТО и ЕС, который "нельзя обойти". И это подтверждает версию, озвученную в предыдущем пункте. 
 
ВЫВОДЫ напрашиваются сами:
 
- НАМ ВРУТ. Не мог Байден полтора часа говорить с Зеленским о том, что тот нам озвучил. То есть либо темы были другими и опасными для украинской государственности, либо время общения было значительно меньшим
 
- при любом из этих вариантов судьбу Украины будет решать не власть, а МАЙДАН, который вновь покажет президенту, где флажки, где шлагбаумы и где пути прохода через них.

 

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