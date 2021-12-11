2021-12-11 13:32 1554

Послушала рассказ Зеленского по итогам общения с Байденом. У меня остались вопросы и назрели выводы.

ВОПРОСЫ:

- с чего Зеленский решил, что Байден - переговорщик от Украины, готовый на всех саммитах, в том числе с НАТО и ЕС, нас представлять?

- вброс про возможный референдум об автономии для неподконтрольных Киеву территорий был неслучайным и незаконным: это вопрос изменения Конституции, его должны решать две трети парламента, а не референдум и даже не СНБО

- президент Украины смирился с ролью последнего, крайнего в очереди на решение геополитических проблем Украины. Он объясняет это англо-саксонским единством США, Германии и Британии (‼️)

- Зеленский нацелен на общение с президентом РФ и счастлив, что Байден не требовал прямых переговоров с "руководством" так называемых "республик Донбасса"

- Зеленский не отошел от прежнего амплуа и, рассуждая о стратегиях Байдена, думает, "какую РОЛЬ он хочет СЫГРАТЬ". Именно исходя из главенства или второстепенности РОЛИ, Зеленский судит о перспективах вхождения Байдена в Нормандский формат

- президент Украины после беседы с Байденом занялся самоунижением. С чего бы иначе он заявлял, что украинцы и европейцы сами виновны в том, что Россия почувствовала себя сильной и готовой к агрессии?

- после общения с Байденом Зеленский увидел "шлагбаум" на пути Украины в НАТО и ЕС, который "нельзя обойти". И это подтверждает версию, озвученную в предыдущем пункте.

ВЫВОДЫ напрашиваются сами:

- НАМ ВРУТ. Не мог Байден полтора часа говорить с Зеленским о том, что тот нам озвучил. То есть либо темы были другими и опасными для украинской государственности, либо время общения было значительно меньшим

- при любом из этих вариантов судьбу Украины будет решать не власть, а МАЙДАН, который вновь покажет президенту, где флажки, где шлагбаумы и где пути прохода через них.