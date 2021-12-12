Кому вигідно злити заступника МВС, який прибрав наркотрафік з АТО? Сергій Ніжинський

2021-12-12 09:18 703

Коли в зону АТО їде у відрядження Заступник Міністра силового відомства, то блок-пости не просто попереджуються про такий візит заздалегідь, але й знають номери авто, перелік осіб, керівників (адже це одне відомство та координація).

Що я бачу на відео?

- блокування та саботаж своїх же співробітників, які зупинили авто, де посадова особа з охороною вийшла з машини і могла стати об’єктом ураження відразу! (це ненормально), не кажучи як, де і скільки за часом це відбувалось.

- питати у заступника міністра і охорони «чи розумієте Ви взагалі українську мову»-це явна провокація та не повага. Відповідна реакція керівника свого ж відомства зрозуміла…

- знімати на телефон на блок-посту (замість спец.обладнання для фіксації) цей «діалог» це виключна провокація та непрофесійність.

- відібрати посвідчення заступника міністра для перевірки його справжності на блок-пості…???? Ви серйозно?…чи може потрібно було за будь-яких обставин затримати керівника на кордоні, щоб він щось не побачив??..

- на сайті МВС вказано, що заступник працював волонтером 1 рік і після став Заступником Міністра, тим самим провокуючи ЗМІ та людей на відповідні коментарі.

Тобто, коли Москаль на посаді своїм співробітникам в прямих ефірах робив подібні зауваження - то це весело і смішно було, тепер ні?…

Цікаво, якби снайпер на блок-пості «зняв» заступника міністра, військова прокуратура порушила б справу, чи той самий орган, що сказав вийти з машини та взяти посвідчення на експертизу списав би на нещасний випадок?…

Якщо така субординація та дисципліна в силових органах, то про яку єдність можна говорити..

Автор - член Исполкома Ассоциации прокуроров Украины, председатель Союза экспертов по борьбе с коррупцией