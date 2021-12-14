Итоги TIME, но где же Украина Янина Соколовская

2021-12-14 11:32 777

Журнал Time опубликовал подборку, в которую вошли лучшие, по мнерию редакции, изобретения и технологии мира-2021.

В списке много новшеств, улучшающих человеческую жизнь. Например, многоразовые коробки для почтовых отправлений и перерабатываемый пластик для детских конструкторов, беспилотная доставка грузов и сверхзвуковые путешествия, в также строительство домов на принтере.

Нужно ли говорить, что среди этих изобретений - ни одного украинского прорыва. И это при той базе умных и креативных, которая у нас есть.

Видимо, неожиданно сказалось уничтожение науки ( зачем бездельникам зарплаты давать и отопление включать?).

А может так внезапно подействовало отсутствие финансирования даже самых насущных проектов, например, по разработке вакцин. Ведь для их получения у нас было все, кроме денег. А данных было не меньше, чем, например, в России. Кстати, тут "ау, Зеленский", который обещал быстрое создание украинской антиковид-вакцины.

Но, думаю, во всем виновато отсутсвие в Украине зеленского университета, ради которого уничтожат потрясающий парк киевской ВДНХ. Когда достороят, точнее, котолван выкопают, территоию раздеребанят и забудут - мы сразу попадём во все рейтинги TIME.

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