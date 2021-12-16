Создан прецедент по борьбе с коррупцией в Украине в налоговой сфере Дмитрий МАРУНИЧ

2021-12-16 18:22 629

 

Схемы по системному уклонению от уплаты НДС блокируются. Однако, Украинская коррупционная система сопротивляется новому нападению на нее. Об этом заявляет глава парламентского комитета по финансам налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев. Инициатива направлена на прекращение эпохи конверторов и схемных НДС. Фактически, это первый шаг к системе и мировоззрению, существующим, например, в США: платить налоги - это маст, а неуплата налогов - это тяжкое уголовное преступление. И то, что процесс борьбы со скрутками сейчас пошел, подтверждает то, о чем я и другие эксперты заявляли ранее: законов у нас хватает, но они не исполняются. Сейчас же, если «скрутки» прекратят существование, госбюджет будет получать дополнительно около 1 млрд. грн. в месяц.

В налоговой осознают, что это не очередная компания, а компания окончательная, решающие перемены к коррупционному прошлому не планируются

И система сопротивляется. И степень сопротивления, по словам Даниила Гетманцева высокая.

При этом борются с переменами не только и не столько скрутчики, но и те, кто их покрывает в налоговой.

Пока украинские антикоррупционные органы живут сами внутри себя и не выдают на-гора громкие и результативные судебные процессы, в парламенте развернулась борьба с коррупцией с "вычищением нечисти из ГНС".

Правильные действия Гетманцева позволят "установить всех причастных и наказать вместе с теми силовиками, которые им дают гарантии неприкосновенности". И это – прецедент, который может изменить всю систему борьбы с коррупцией в Украине.

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