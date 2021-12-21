Росія опинилась на межі внутрішнього вибуху і хаосу - час пішов вже на тижні Вадим Трюхан

2021-12-21 10:02 1184

Те, що, раніше мало кому відоме, видання Daily Star пустило в люди «інсайд» про те, що 24-го грудня почнеться чергове, і цього разу вже широкомасштабне, вторгнення путінських орд в Україну, свідчить про одне.

В Росії підгорає. І то там вже не про місяці і не роки, а про тижні до внутрішнього вибуху і хаосу. Тому намагаються зі всіх сил змусити США і загалом колективний Захід з ними про щось домовитись.

А воно то потрібне американцям і європейцям? Сумніваюсь.

І ні. Ніякого вторгнення 24-го не буде. Не готові Пу і Ко. Абсолютно не готові. Видихаємо і спокійно святкуймо Різдво, готуючись до Нового 2022 Року.

Все буде добре. Пережили анонсовані Жиріком, і рештою майбутніх засуджених за воєнні злочини пропагандистів, ядерні удари по Києву і Львову, переживемо і «качку» від чергового фейкового, проплаченого росіянами, видання.

Слава Україні!

Джерело: ФБ