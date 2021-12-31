Последний день Андрей Ермолаев

2021-12-31 08:42 444

31 декабря - последний день уходящего 2021го.

Почему-то главными итогами года считают события и результаты в политике и экономике. Но разве наша жизнь - это только политика и экономика?

Меня изменил этот год. Насколько сильно, сложно судить. Но я все чаще слушаю, не перебивая. Все реже вступаю в споры, а пустые разговоры просто обхожу стороной. Научился не спешить. Научился дорожить настоящим, и в личной, и в профессиональной жизни.

Реже пишу, это правда. Вначале казалось, что просто "не пишется". Такое состояние мне знакомо и в прошлом. Но сейчас дело не в "пишется/не пишется". Скорее - в адресности (кому) и в этом непростом "а есть ли что сказать". Поэтому в "стол" или "в блокнот" (люблю карандаши)), и оно, как вино, зреет. Надеюсь, в 2022м будет полегче и "покрепче".

Из уроков - дорожу старыми друзьями, и не спешу с новыми. Аккуратен стал с новыми знакомыми. Время изменило нас сильно, и мне непросто с "инопланетянами". Тут изменений не жду, эти "миры" с их хайпом, жаждой власти и всеядного успеха, пустословия - не по мне.

Растут, и уже стали взрослыми мои дети. Люблю и дорожу ими. Не жалеет время родителей. А ведь им куда сложнее, чем нам. Целое старшее поколение "санкционировали" за историю, прожитую жизнь, отданные годы работе. Просто "выключили". И мы, их дети, пожалуй, главная связующая нить. И я опять корю себя, что многое "на потом". А ведь нет этого "потом"... И получается, что тут-то я ничего не изменил.

Ну а по ощущениям времени... В 2019м, как и у многих, были надежды и расчеты на перемены. В общественной атмосфере, в жизни вокруг, в новой динамике. Большие надежды были на мир, и на новое общественное равновесие. Чтобы глаза у людей засветились, чтобы избавились от этого ядовитого хохлосрача. Но пришел 2020й, и это был какой-то странный год. Вот так просто - "странный год". Пролетел и 2021й.. И если в больших масштабах это и правда год начавшихся всемирно-исторических событий (вот именно этими словами), то для моей страны этого года как будь-то не было. Одна длинная струна натянутых нервов, пронзивших все 365 дней. И опять тревога, "лишь бы не было войны", кризисы, скандалы. Бесконечная пьеса для пианино...

Поэтому всем желаю - чтобы не наступило 32 декабря, чтобы начался следующий, по-настоящему Новый Год для страны и для каждого, чтобы у нас хватило сил и мужества вернуть страну себе. Страну, в которую вернулся мир, и люди вернулись с войны в свою страну. Страну, в которой чаще говорят о счастье, любви, успехах, о хороших книгах и удачных фильмах, о новых открытиях и талантливых детях. Чтобы не плакали и не животно хохотали, а по-доброму улыбались.

С Наступающим 2022м!

Источник фб

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