Як треба правильно святкувать Валерій Чалий

2022-01-02 08:56 407

Мій невеличкий творчий подарунок всім добрим людям: інструкція зі святкування Нового року.

Враховуючи міжнародний досвід і традиції, святкувати треба так:

Спочатку позбуваєтеся усього старого (Італія), насамперед - посуду (Данія), а ще краще - зразу спалюєте весь непотріб у святковому вогнищі (Непал).

Потім - підпалюєте бочки з дьогтем і катаєте їх по вулиці (Шотландія).

Новорічний вечір паритеся в сауні, аж поки не відчуєте, що таки змили старий рік (Фінляндія).

Якщо йдете в гості – неодмінно приносите з собою камінь (краще великий) і кидаєте його на порозі (Греція).

Вибираєте королеву світла і надіваєте їй на голову корону з запаленими свічками (Швеція).

Чокаєтеся з бочкою вина, обіймаєте її та не забуваєте привітати її зі святом (Франція).

Берете дзвін, закутуєте його в ковдру і починаєте по-троху по ньому стукотіти, а в самий піковий момент, опівночі, б’єте вже по ньому на повну силу, щоби було гучніше, ніж у сусідів (Англія).

Ну і вишенька на тортику для тих, хто в якості найкращого подарунку вибирає романтичну подорож: у новорічну ніч берете пусту валізу та йдете по вулиці – мандрівки цілий рік гарантовано! (Перу).

Так що бажаю всім провести ці святкові дні весело і творчо, щоби очистити свої думки і набути яскравих вражень і нових друзів.

Джерело фб