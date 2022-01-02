Як треба правильно святкувать Валерій Чалий

2022-01-02 08:56 407

 

Мій невеличкий творчий подарунок всім добрим людям: інструкція зі святкування Нового року.

Враховуючи міжнародний досвід і традиції, святкувати треба так:

Спочатку позбуваєтеся усього старого (Італія), насамперед - посуду (Данія), а ще краще - зразу спалюєте весь непотріб у святковому вогнищі (Непал).
Потім - підпалюєте бочки з дьогтем і катаєте їх по вулиці (Шотландія).
Новорічний вечір паритеся в сауні, аж поки не відчуєте, що таки змили старий рік (Фінляндія).
Якщо йдете в гості – неодмінно приносите з собою камінь (краще великий) і кидаєте його на порозі (Греція).
Вибираєте королеву світла і надіваєте їй на голову корону з запаленими свічками (Швеція).
Чокаєтеся з бочкою вина, обіймаєте її та не забуваєте привітати її зі святом (Франція).
Берете дзвін, закутуєте його в ковдру і починаєте по-троху по ньому стукотіти, а в самий піковий момент, опівночі, б’єте вже по ньому на повну силу, щоби було гучніше, ніж у сусідів (Англія).
Ну і вишенька на тортику для тих, хто в якості найкращого подарунку вибирає романтичну подорож: у новорічну ніч берете пусту валізу та йдете по вулиці – мандрівки цілий рік гарантовано! (Перу).

Так що бажаю всім провести ці святкові дні весело і творчо, щоби очистити свої думки і набути яскравих вражень і нових друзів.

Джерело фб

 

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