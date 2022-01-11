Алматы и терроризм: что будет дальше Эдуард Полетаев

2022-01-11 08:15 592

Алматинская трагедия из относительно условного политического ввела понятие «терроризм» в повседневный лексикон казахстанцев. Из относительно абстрактного понятия он превратился во вполне реальный кошмар.

При этом терроризм как социально-политическое явление далеко не молод. Его история насчитывает два века. В мире функционируют десятки научных центров по изучению терроризма, существует обширная литература, посвященная всестороннему анализу этого негативного феномена жизни. Сегодня терроризм – это не угроза отдельным личностям, как раньше, а глобальная проблема, и казахстанцы – ее свидетели.

При этом Алматы не впервые сталкивается с терроризмом. В частности, терактом было признано преступление 2016 года алматинского стрелка Руслана Кулекбаева, убившего 10 человек. Тогда в столице было собрано заседание Совета безопасности РК, в городе был объявлен красный уровень террористической опасности, прошла антитеррористическая операция. В 2012 году антитеррористическую операцию проводили в районе Баганашыл после того, как случилось массовое убийство в Иле-Алатауском национальном парке. Но все эти трагические случаи казались единичными явлениями, после которых вроде были сделаны необходимые выводы.

Но если было бы все так просто. Случилась трагедия 2022 года, которую называют попыткой госпереворота, и она требует особого разбора полетов. Людям нужно знать не только статистику количества погибших, участников и задержанных. Важны анализ питательной среды, понимание причин случившегося, сущности и методов нападавших, представление о том, какие методы борьбы с терроризмом наиболее эффективны.

Увы, сегодня терроризм иногда приобретает очень странный оттенок и часто служит объектом различных политических спекуляций. Чтобы отличать его от политических протестов нужно исходить из целей и методов, которые используют пусть даже далеко не все их участники. А вера в правоту своего дела вовсе не означает, что оно действительно правое. Терроризм – это тактика политической борьбы, применение негосударственного насилия с целью вызвать панику в обществе, изменить положение и (или) свергнуть должностных лиц, в итоге, ослабить и (или) разрушить государство. А это вещи слишком серьезные.

Источник фб