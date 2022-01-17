Дело Порошенко - кто будет следующим? Янина Соколовская

2022-01-17 14:42 962

Происходящее сейчас в Печерском суде и происходившее в Жулянах, где у Порошенко не-понять-зачем изымали паспорт, делает меня окончательным оптимистом в вопросе "Будет ли хуже?" - Конечно будет!

И все ПАРАЛЛЕЛИ тут УМЕСТНЫ:

  • и с делом Тимошенко при Януковиче, когда ей в судебную клетку глумливо ковры и пальмы приносили
  • и с делом Юрия Луценко, когда ему не нашли, что толком вменить, но отправили на зону варежки строчить
  • и с оранжевым майданом, когда "разом нас багато".

Параллелей много, но сверлящий вопрос один:"Кто будет следующим?"

Именно он, а не любовь к Порошенко, погнала, к примеру, представителей Голоса сегодня защищать демократию. Потому что СЛЕДУЮЩИМ может быть любой несогласный, а их, судя по антирейтингам власти, все больше.

ЧУВСТВО ОБЩЕЙ БЕДЫ, ее угроза объединит сейчас против власти даже тех, кто мог бы терпеливо молчать. А то, как власть пытается глумиться над Порошенко, пытаясь назначить государственного адвоката и предоставляя на ознакомление с восьмью томами всего два часа, только ускорит, и усилит объединение стойких оппонентов с ранее колебавшимися.

А такая внутрення фронда внутри воюющей страны - дорогого стоит. Ведь незря же под Печерским судом появились ранее нераспиаренные объединения "Друзі по зброї" и "Марусин батальон". То ли еще будет.

Открытие в Печерском суде ящика украинской Пандорки, происходящее прямо сейчас, принесет еще много сюрпризов. И для власти они приятными не будут.

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