Что год назад сказал Байден и что из этого вышло Янина Соколовская

2022-01-20 10:17 481

Ровно год назад была иннаугурационная речь Байдена с примиренческими тезисами. Давайте вспомним, что он говорил и сравним с тем, что из этого получилось:

ИНАУГУРАЦИОННАЯ РЕЧЬ БАЙДЕНА - УСПОКОЕНИЕ И ПРИМИРЕНИЕ

Первая президентская речь Байдена походила на выступление протестантского пастора перед подготовленной аудиторией: стандартные тезисы, идущие по кругу в границах штампов вроде "послания миру" и "наследия, которое мы оставим детям". И даже объявленный Байденом АМИНЬ не исправил эту заштампованность.

А если говорить о смыслах, то их можно разделить на позитивные (перспективы) и негативнве (угрозы).

ПОЗИТИВНЫЕ

Единство и его необходимость

Президент - для всех американцев

Рост среднего класса

Поиски общей истории и веры, добропорядочного соседства

Снижение градуса конфликта

Неизбежность побед, потому что США всегда побеждали

Необходимость достижения баланса в обществе

Реальность невозможного - впервые женщина избрана вице-президентом США, и это шаг к победе

Путь безопасности, с которого США не собьют никогда

США остаются союзниками всех, кто выступает за мир и прогресс.

НЕГАТИВНЫЕ

Борьба с ковидом

расизмом

негативизмом

с угрозой хаоса.

Эта 15-минутная речь не дала понимания о первых шагах Байдена, но стала рамкой для обещанной всем, без исключения, американцам спокойной жизни. В эту рамку каждый неизбежно запаковал свои личные мечты. И никто не ушел обиженным.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ В РЕАЛЕ

попытка стать президентом для всех американцев не удалась, общество расколото практически надвое

добропорядочное соседство, если брать во внимание другие супердержавы - Рф и Китай - не состоялось, потому что не удался следующий пункт - снижение градуса конфликта. И сейчас именно американцы (а не, что странно, украинцы) педалируют тему российской угрозы

в неизбежность американских побед, "потому что США всегда побеждали", сейчас вериться с трудом. Особенно - после столь беглого выхода из Афганистана

борьба с ковидом, как и с угрозой хаоса, оказалась нерезультативной. Действия американской администрации в этом году хаос усиливали (к примеру, вокруг все того же Афганистана)

Но есть и позитивы

с пути демократии в американском понимании новая администрация не свернула

роль женщин во власти в США возросла

Штаты налаживают отношения с союзниками и со стремящимися к этому статусу

борьба с расизмом и негативизмом идет вполне успешно.

То есть, как для первого года, особенно, если сравнивать с другими лидерами современности, сделано немало. Байден оказался необычайно активным во внешней политике и взял на себя роль главного переговорщика от Запада с Путиным.

Но до стопроцентной реализации сказанного в инаугурационной речи ему далеко. Да и кто из президентов к этому в реальности стремился?