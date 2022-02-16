Что почем в необъявленной войне Янина Соколовская

2022-02-16 09:43 814

В анонсированной Байденом войне проиграла УКРАИНА:

Байден получил роль миротворца, умиротворителя агрессора ненасилием, смикшировал свой афганский позор

Рф получила гарантии о неразмещении американских ракет в Европе, в т ч в Польше. А также - обещание, что, несмотря на натовские шапкозакидательские заявления, альянс не расширится на Восток

Украина оказалась без перспектив сближения с НАТО, зато с обязательством выполнить непригодный к реализации Минск, с дарёным оружием и с новым праздником - Днем единения.

А также - с реальной угрозой вторжения в связи с признанием Россией "государственности" т н республик и плановым официальным заходом туда войск Рф.

В итоге - Байден начал игру, Путин продолжил - и они выиграли.

Украина не проявила в этой партии СУБЪЕКТНОСТИ - и, к сожалению, ПРОИГРАЛА.

Этот проигрыш очень дорог в перспективе. ЕГО ЦЕНА - И ВОЙНА, И ПОЗОР, и утрата территорий.