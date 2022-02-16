Что почем в необъявленной войне Янина Соколовская

2022-02-16 09:43 814

В анонсированной Байденом войне проиграла УКРАИНА:

Байден получил роль миротворца, умиротворителя агрессора ненасилием, смикшировал свой афганский позор

Рф получила гарантии о неразмещении американских ракет в Европе, в т ч в Польше. А также - обещание, что, несмотря на натовские шапкозакидательские заявления, альянс не расширится на Восток

Украина оказалась без перспектив сближения с НАТО, зато с обязательством выполнить непригодный к реализации Минск, с дарёным оружием и с новым праздником - Днем единения.

А также - с реальной угрозой вторжения в связи с признанием Россией "государственности" т н республик и плановым официальным заходом туда войск Рф.

В итоге - Байден начал игру, Путин продолжил - и они выиграли.

Украина не проявила в этой партии СУБЪЕКТНОСТИ - и, к сожалению, ПРОИГРАЛА.

Этот проигрыш очень дорог в перспективе. ЕГО ЦЕНА - И ВОЙНА, И ПОЗОР, и утрата территорий.

subscriber subscriber

Еще блоги

Янина Соколовская Что почем в необъявленной войне 2022-02-16 09:43 814
Дмитрий Джангиров Ростовщики и реформаторы 2022-02-11 09:05 1258
Влад Золотарь Сколько шагов от радикального национализма до фашизма? 2022-02-10 16:21 2701
Янина Соколовская ЛОХОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ: КТО СТОИТ ЗА НОВЫМИ ПРОТЕСТАМИ 2022-01-25 12:07 61016
Янина Соколовская Что год назад сказал Байден и что из этого вышло 2022-01-20 10:17 2997
Эдуард Полетаев Опыт «цветных революций» - что пошло не так в Казахстане 2022-01-18 11:09 3959
Янина Соколовская Дело Порошенко - кто будет следующим? 2022-01-17 14:42 3626
Эдуард Полетаев Алматы и терроризм: что будет дальше 2022-01-11 08:15 3256
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская Что почем в необъявленной войне 814
Дмитрий Джангиров Ростовщики и реформаторы 1258
Влад Золотарь Сколько шагов от радикального национализма до фашизма? 2701
Янина Соколовская ЛОХОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ: КТО СТОИТ ЗА НОВЫМИ ПРОТЕСТАМИ 61016
Янина Соколовская Что год назад сказал Байден и что из этого вышло 2997
Эдуард Полетаев Опыт «цветных революций» - что пошло не так в Казахстане 3959
Янина Соколовская Дело Порошенко - кто будет следующим? 3626
Эдуард Полетаев Алматы и терроризм: что будет дальше 3256
Все блоги