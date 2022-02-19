КТО И ЗАЧЕМ СПЛАНИРОВАЛ ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕ Янина Соколовская

2022-02-19 09:57 7585

Эвакуация с территорий так называемых республик была запланирована за два месяца до ее начала. Об этом мне рассказали жители ныне неконтролируемых территорий. "Приходили и описывали все - домашний скот, имущество, включая мебель и всякие телевизоры. Сказали, что это чтобы помочь с эвакуацией",- сообщили мне они.

И опись эта происходила в ДЕКАБРЕ. То есть #операция_эвакуация готовилась не внезапно, а была спланирована ЗАРАНЕЕ.

Подтверждается это и тем, как началась эта якобы эвакуация - с детских садов, куда отдают детей зажиточные по нынешним донбасским меркам люди.

Вывоз детей не дал шансов взрослым остаться дома, им приходиться выезжать следом.

"При этом не ведётся эвакуация несостоятельных семей, у которых ничего нет, и стариков, которые упрутся и никуда не поедут",- рассказывают мне.

А что ж далее - зажиточные дома остаются пустыми, опись имущества есть и оно подлежит экспроприации - разграблению так называемыми "защитниками республик". Так удовлетворят их финансовые запросы и прекратят жалобы на слабое обеспечение.

В это время так называемые беженцы окажутся во временных лагерях поселения, в разбитых общежитиях и прочих не очень приспособленных местах. И разлетятся по миру фото- и видеокадры, якобы подтверждающие "зверства украинских военных" и аргументирующие обвинения украинцев в "геноциде жителей Донбасса".

Далее - Россия инициирует экстренное заседание Совбеза ООН и обвинения Украины в геноциде упрочатся. Киев потеряет имидж жертвы агрессии и сам будет превращен чуть ли не в агрессора, защищать которого - моветон.

А что же война, массовый бросок российских танков и рывок на Киев? А ничего этого НЕ БУДЕТ. Войны в нашем понимании не произойдет. Не она - цель

Цель - дискредитация Украины перед Западом и превращение ее в нерукоподаваемую страну. А в случае отторжения Западом Украина неизбежно, еще и при нынешнем руководстве, отдрейфует на Восток. А там - перспектива возрождения СССР, уже объявленная Россией. Без Украины этот нью-васюковый СССР несостоятелен и местами смешон. А с Украиной - вполне империя и воплощение постсоветской мечты.

Потому все, что мы видим сейчас - неслучайное и не спорадическое обострение. Это ранее написанный и теперь реализуемый план, к которому Украина и Запад оказались не готовы и с которым борятся буквально "с колес". И это красное колесо истории снова катится на нас.