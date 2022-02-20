ПРОБЛЕСК И ПРОВАЛ РЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В МЮНХЕНЕ Янина Соколовская

2022-02-20 08:14 1480

В выступлении Зеленского в Мюнхене была раскрыта суть стратегического провала. И звучит она так: "Мы готовы искать ключ к концу войны во всех возможных форматах и площадках: Париж, Берлин, Минск. Стамбул, Женева, Брюссель, Нью-Йорк, Пекин — мне не важно, в какой точке мира договариваться о мире в Украине. Не важно, с участием четырех стран, семи или ста, главное, чтобы среди них были Украина и Россия".

Провальность этого основного тезиса в том, что Украина не артикулирует свою субъектность. Она снова ждет появления некоего формата, который ей предоставит мировое сообщество, собрав на одной площадке Украину и Россию.

Это новая реинкарнация провалившейся в Украине и провальной для мира позиции #КАКАЯ_РАЗНИЦА.

✔️Страна, на территории которой идет война, по срокам превышающая Вторую мировую, не должна быть безразлична к выбору форматов мирного урегулирования. ОНА ДОЛЖНА ИХ ОПРЕДЕЛЯТЬ и формулировать! Не ждать, пока это кто-то сделает за нее.

✔️Не только призывать мир перейти от умиротворения агрессора к политике обеспечения мирных гарантий.

✔️Не тянутся к Западу за милостыней "Дайте нам хотя бы каски, мы всему рады" (как сообщил в Мюнхене Зеленский), а навязывать свой формат, свои тезисы, свой план мирного урегулирования и оттеснения агрессора не только от украинских границ, но и от украинской политики.

✔️Сформулировать задачи внешние и внутренние и не только их озвучивать в преддверии следующих президентских выборов, но и выполнять

✔️планировать не на позавчера, а на хотя бы десяток лет вперед

✔️начать жить стратегиями, а не отсутствием тактик.

А пока всего этого нет, пока все это заменено #какойразницей, то и от западных партнеров нам нечего ждать, кроме условных касок, которые никогда не смогут стать для Украины зонтиком безопасности.