Німеччина заморозила «Північний поток-2» до виведення російських військ з Донбасу Игорь Попов

2022-02-22 12:25 1295

Німеччина оголосила про заморозку «Північного потоку-2» до виведення російських військ з території ОРДЛО і скасування рішення про їх визнання.

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