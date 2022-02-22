Німеччина заморозила «Північний поток-2» до виведення російських військ з Донбасу Игорь Попов

2022-02-22 12:25 1295

Німеччина оголосила про заморозку «Північного потоку-2» до виведення російських військ з території ОРДЛО і скасування рішення про їх визнання.

США зупинили всю торгівлю із РФ з тими ж вимогами. Відбуваються арешти за справами про відмивання коштів у американських юрисдикціях.

НАТО оголосила небо над всією територією Донецької і Луганської областей зоною вільною від польотів і погрожує збивати все, що там буде злітати. Проводиться патрулювання силами ударної авіації.

Високий Суд Лондона наклав арешт на активи російських олігархів.

Радбез ООН розглядає резолюцію про миротворчу місію на лінії зіткнення.

МВФ оголосив про кредитні канікули для України до відновлення її суверенітету над непідконтрольними територіями. Кошти, які заплановані на виплати боргів, зараз будуть використані для зміцнення оборони та розвитку оборонно-промислового комплексу.

ЄС ухвалив рішення про встановлення нульових мит на українську продукцію для продажу на європейських ринках. Це стало першим кроком до інтеграції України в європейську економіку.

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Янина Соколовская КТО И ЗАЧЕМ СПЛАНИРОВАЛ ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕ 47915
Янина Соколовская Что почем в необъявленной войне 4181
Дмитрий Джангиров Ростовщики и реформаторы 1628
Влад Золотарь Сколько шагов от радикального национализма до фашизма? 3700
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