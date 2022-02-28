Мы умеем прорастать сквозь асфальт, бетон и сквозь поганый "русский мир"! Победа будет за нами! Янина Соколовская

2022-02-28 09:14 296

Они так любят символизм! Они уничтожили нашу МРІЮ, чтоб мы жили без мечты. Они начинают обстрелы в Киеве в 4 утра по москве (в 5 по Киеву), чтобы было, как в песне "22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили". Их не смушает, что бомбили нацисты, они говорят, что так с нацистами борются.

Они стеляют по нашим жилым квартаоам и рассказывают, что это мы сами себя. Они стирают нас с лица земли, но у них не получится. Уж кто-то, а украинцы умеют прорастать сквозь асфальт, сквозь бетон и сквозь "русский мир", который на самом деле - война.

Они даже слова "война" боятся. Уничтожение всего нашего, ценного и бесценного они называют "спецоперацией".

Но это ненадолго. Враг будет разбит, победа будет за нами!

А память о МРІЄ осталась в ее AR- воплощении на вершине гор.