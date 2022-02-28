Мы умеем прорастать сквозь асфальт, бетон и сквозь поганый "русский мир"! Победа будет за нами! Янина Соколовская

2022-02-28 09:14 296

Они так любят символизм! Они уничтожили нашу МРІЮ, чтоб мы жили без мечты. Они начинают обстрелы в Киеве в 4 утра по москве (в 5 по Киеву), чтобы было, как в песне "22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили". Их не смушает, что бомбили нацисты, они говорят, что так с нацистами борются.

Они стеляют по нашим жилым квартаоам и рассказывают, что это мы сами себя. Они стирают нас с лица земли, но у них не получится. Уж кто-то, а украинцы умеют прорастать сквозь асфальт, сквозь бетон и сквозь "русский мир", который на самом деле - война.

Они даже слова "война" боятся. Уничтожение всего нашего, ценного и бесценного они называют "спецоперацией".

Но это ненадолго. Враг будет разбит, победа будет за нами!

А память о МРІЄ осталась в ее AR- воплощении на вершине гор.

subscriber subscriber

Еще блоги

Янина Соколовская Мы умеем прорастать сквозь асфальт, бетон и сквозь поганый "русский мир"! Победа будет за нами! 2022-02-28 09:14 296
Игорь Попов Німеччина заморозила «Північний поток-2» до виведення російських військ з Донбасу 2022-02-22 12:25 2479
Янина Соколовская ПРОБЛЕСК И ПРОВАЛ РЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В МЮНХЕНЕ 2022-02-20 08:14 100233
Янина Соколовская КТО И ЗАЧЕМ СПЛАНИРОВАЛ ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕ 2022-02-19 09:57 52244
Янина Соколовская Что почем в необъявленной войне 2022-02-16 09:43 5587
Дмитрий Джангиров Ростовщики и реформаторы 2022-02-11 09:05 2146
Влад Золотарь Сколько шагов от радикального национализма до фашизма? 2022-02-10 16:21 4329
Янина Соколовская ЛОХОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ: КТО СТОИТ ЗА НОВЫМИ ПРОТЕСТАМИ 2022-01-25 12:07 62163
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская Мы умеем прорастать сквозь асфальт, бетон и сквозь поганый "русский мир"! Победа будет за нами! 296
Игорь Попов Німеччина заморозила «Північний поток-2» до виведення російських військ з Донбасу 2479
Янина Соколовская ПРОБЛЕСК И ПРОВАЛ РЕЧИ ЗЕЛЕНСКОГО В МЮНХЕНЕ 100233
Янина Соколовская КТО И ЗАЧЕМ СПЛАНИРОВАЛ ОБОСТРЕНИЕ НА ДОНБАССЕ 52244
Янина Соколовская Что почем в необъявленной войне 5587
Дмитрий Джангиров Ростовщики и реформаторы 2146
Влад Золотарь Сколько шагов от радикального национализма до фашизма? 4329
Янина Соколовская ЛОХОКРАТИЯ В ДЕЙСТВИИ: КТО СТОИТ ЗА НОВЫМИ ПРОТЕСТАМИ 62163
Все блоги