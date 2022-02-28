Перемовини з РФ слід вести не з Путіним, а з генералами, які підпишуть капітуляцію Вадим Трюхан

2022-02-28 15:37 370

Я ЗА перемовини з росіянами. Але з одним пунктом у порядку денному - УМОВИ КАПІТУЛЯЦІЇ.

Вести їх слід не з Путіним, а з росийськими генералами, які підпишуть капітуляцію.

А умови капітуляії мають бути такі:

1) Арешт воєнних злочинців - Путіна і всього політичного і військового керівництва РФ - і передача їх для проведення судового процесу в Києві, для чого утворити Міжнародний Трибунал по Росії.

2) Повна демілітаризація Росії з подальшою забороною виробляти будь-яку (!) зброю, у тому числі знищення ядерної зброї. Всі флоти і вся інша військова техніка підлягають передачі Україні на утилізацію та/або викристання за призначенням.

3) Запровадження в Росії тимчасової адміністрації ООН для здійснення управління Росією на 25 років.

4) Введення в Росію миротворчої місії ООН для підтримання миру.

5) Проведення через рік у всіх суб'єктах РФ референдумів про вихід з РФ з подальшим ухваленням нових конституцій цих новоутворених незалежних держав. Ті, хто вирішать залишитися з Москвою, мають ухвалити нову демократичну конституцію без посади Президента і з новою назвою Росії (наприклад, Московський улус).

6) Заборона будь-яким державним утворенням, які утворяться на нинішній територіях РФ, на вживання слів "Росія", "русь", "росіянин", "руський" тощо.

7) Виплата Росією (в подальшому правонаступниками пропорційно їхньому ВВП) репарацій Україні (без кінцевих термінів, спочатку покриття всієї матеріальної і нематеріальної шкоди, далі - щорічні виплати у встановленому розмірі).