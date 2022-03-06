Одиннадцатый день войны: города стали крепости, враг деморализован Дмитрий Касьянов
2022-03-06 11:41 333
День одиннадцатый российской агрессии
Солнце улыбается свободным украинским городам)
Бесконечное море выезжающих на запад людей.
Это деморализует многих, но кого-то и успокаивает.
Сотни тысяч брошенных одиноких стариков в квартирах, их бросили дети и государство и просто соседи, бросили все. Нет рук, чтобы готовить еду, убирать, завозить грузы, продавать продукты, грузить гуманитарку, заправлять технику.
Все те кто бегут, вы на какаю победу и какой страны рассчитываете?
Полицейские, которые сопровождают дорогие машины через границу, вы где эти взятки собираетесь тратить?
Пограничники, которые берут деньги ….
Может, нужно ротировать этих силовиков с теми, кто под обстрелами, срочно?!
Но жизнь продолжается.)
Чернигов стал крепостью.
Оккупант продолжает нести потери и успеха в продвижении, так не добился.
Группировка значительно сократилась.
Местное население объединилось, как никогда, волонтерам нужны бронежилеты для разгрузки гуманитарных грузов.
Харьков. Каждый день, как Феникс.
Вода, еда, коридоры для эвакуации и доставки грузов.
Военные российские не могут и не успевают организоваться, постоянно получают по шапке в ходе манёвров. Последнее время наземная группировка противника не способна организовать наступление, распорошена и несёт значительные потери.
Сумское направление.
Маневрируя небольшими группами противник продвигается в сторону Киева. Местное население ведёт партизанскую войну.
Днепр.
Стал центром эвакуации для Харькова и Запорожья. Готов к обороне, но враг его боится.
Херсон
Из Крыма российская армия железнодорожными составами перебрасывает бронетехнику и танки.
Тягачами тянет их в сторону Николаева, город контролирует небольшая группировка противника с блокпостами на выезде, мобильной связи нет, началась массированная пропаганда.
Южное направление ждут позитивные изменения в ближайшие несколько дней.
Враг слишком сконцентрировался на взятии Мариуполя и пуска воды в Крым.
Держим кулаки;)
Киев
Военная администрация убрала хаос с улиц, взаимодействие коммунальных служб и военных дали свои плоды, убрали лишние пробки, нормализовали работу транспорта и коммунальной техники.
Продукты есть, появились гсм на заправках, нехватка рук и лекарств.
Начали открываться маленькие кафе, люди улыбаются и помогают друг другу.
В церквях прошли первые службы с начала войны.
Молитва чувствуется и кружит над кручами и куполами Лавры!
Хрони нас всех Бог!
Источник фб