Одиннадцатый день войны: города стали крепости, враг деморализован Дмитрий Касьянов

2022-03-06 11:41 333

День одиннадцатый российской агрессии

Солнце улыбается свободным украинским городам)

Бесконечное море выезжающих на запад людей.

Это деморализует многих, но кого-то и успокаивает.

Сотни тысяч брошенных одиноких стариков в квартирах, их бросили дети и государство и просто соседи, бросили все. Нет рук, чтобы готовить еду, убирать, завозить грузы, продавать продукты, грузить гуманитарку, заправлять технику.

Все те кто бегут, вы на какаю победу и какой страны рассчитываете?

Полицейские, которые сопровождают дорогие машины через границу, вы где эти взятки собираетесь тратить?

Пограничники, которые берут деньги ….

Может, нужно ротировать этих силовиков с теми, кто под обстрелами, срочно?!

Но жизнь продолжается.)

Чернигов стал крепостью.

Оккупант продолжает нести потери и успеха в продвижении, так не добился.

Группировка значительно сократилась.

Местное население объединилось, как никогда, волонтерам нужны бронежилеты для разгрузки гуманитарных грузов.

Харьков. Каждый день, как Феникс.

Вода, еда, коридоры для эвакуации и доставки грузов.

Военные российские не могут и не успевают организоваться, постоянно получают по шапке в ходе манёвров. Последнее время наземная группировка противника не способна организовать наступление, распорошена и несёт значительные потери.

Сумское направление.

Маневрируя небольшими группами противник продвигается в сторону Киева. Местное население ведёт партизанскую войну.

Днепр.

Стал центром эвакуации для Харькова и Запорожья. Готов к обороне, но враг его боится.

Херсон

Из Крыма российская армия железнодорожными составами перебрасывает бронетехнику и танки.

Тягачами тянет их в сторону Николаева, город контролирует небольшая группировка противника с блокпостами на выезде, мобильной связи нет, началась массированная пропаганда.

Южное направление ждут позитивные изменения в ближайшие несколько дней.

Враг слишком сконцентрировался на взятии Мариуполя и пуска воды в Крым.

Держим кулаки;)

Киев

Военная администрация убрала хаос с улиц, взаимодействие коммунальных служб и военных дали свои плоды, убрали лишние пробки, нормализовали работу транспорта и коммунальной техники.

Продукты есть, появились гсм на заправках, нехватка рук и лекарств.

Начали открываться маленькие кафе, люди улыбаются и помогают друг другу.

В церквях прошли первые службы с начала войны.

Молитва чувствуется и кружит над кручами и куполами Лавры!

Хрони нас всех Бог!

Источник фб