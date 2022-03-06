Война проявила сущность людей Анастасия Даугуле

2022-03-06 16:47 666

За эти дни стало ясно, кто есть кто. Каждого видно, как на рентгене.

Мне невероятно стыдно за взрослых, здоровых, сильных мужчин, которые сбежали.

Мне невероятно стыдно за мужчин, которые, протискиваясь перед женщинами с детьми, штурмуют эвакуационные поезда и автобусы из Киева.

Мне невероятно стыдно за офицеров, которые дают взятки, чтобы пересечь западную границу и покинуть Украину.

Малодушие и трусость - поражают волю и лишают достоинства.

Бояться - нормально.

Бояться, но действовать, защищаться и защищать - достойно.

На Страшном суде никто не спросит тебя, что делал в эти адовы дни Путин, Зеленский или Байден. Спросят: что делал ты? Где был ты?

Никого не осуждаю. Просто стираю имена из списка контактов.

Ещё прошу «пламенных патриотов» не писать мне нравоучительно о том, как правильно любить Украину, находясь в это время в польской или венгерской кофейне (или где вы там уютно сидите). Не читаю этот спам, просто некогда.

Журналисты всех каналов работают на износ, под взрывами, ночуют в редакциях, подвалах, круглосуточно поддерживают информационный марафон, устали обращать внимание на бесконечные сирены, потому что нужно держать вёрстку, снимать, принимать видео, монтировать. И успеть просто позвонить родным и коротко спросить: «Как ты?».

С первого дня войны я в Киеве, никуда не уезжаю, работаю, на нашем общем информационном фронте. Когда всё закончится, мечтаю выпить хороший двойной эспрессо с миндальным молоком и проплыть пару-тройку км в любимом бассейне, не прислушиваясь к сиренам.

Восхищаюсь каждым, кто взял себя в руки, поборол страх и вышел делать на своём участке то, что умеет и чем может помочь.

Обнимаю ребят из ВСУ и ТерОбороны, которые дежурят рядом.

Именно сейчас каждый человек сдаёт едва ли не самый важный моральный экзамен в своей жизни. Нужно пройти его достойно, честно и мужественно.

Мы непременно победим!

Источник фб