МОЙ Дом Одесса: в него пришла война эдуард амчиславский

2022-03-07 08:33 1295

Мне повезло. Я могу повторить вслед за Леонидом Осиповичем Утёсовым:

«Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается. Для этого надо, чтобы родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Мои - всю жизнь там прожили».

Более того, всё мое детство прошло в самом центре Одессы на улице Дерибасовской, в доме №17 на углу с улицей Карла Маркса, как она тогда называлась, а сегодня, когда вернулось первоначальное название, снова Екатерининская. Как говорится – центровее не бывает...

Дом достаточно известный. Его называли «Дом Санца» по имени хозяев дома. Его фотографировали еще для дореволюционных открыток.

Так что и здесь опять повезло, в этом доме еще до войны в квартире с балконом на втором этаже со своей семьей жил мой дедушка, папин папа. В этой квартире прошли первые семь лет жизни моего папы. Правда, после эвакуации, вернутся в эту квартиру семья не смогла, и в 1944 году они заняли квартиру на третьем этаже, где прошло уже мое детство.

Мне повезло и на друзей детства, среди которых был Олежка Владимирский, сегодня известный фотохудожник, журналист, и даже киноартист. И неважно, что только одна киноработа, но зато какая – главная роль в кинокартине Киры Муратовой «Долгие проводы». А уж как мы - жители дома - гордились тем, что наш сосед стал киноактером!

Кстати, по поводу известных жильцов дома. В разные годы ими были - выдающийся художник, один из лидеров абстракционизма Василий Кандинский (сегодня об этом напоминает мемориальная доска у входа в дом) и голос «говорящих часов» Советского Союза, артист и радиоведущий Эммануил Тобиаш.

Дом был для меня родным еще и потому, что кроме нашей семьи в нем жила семья моего дяди, сына папиного старшего брата. Так что семейные праздники было очень легко проводить.

Лично для меня большим плюсом нашего дома было еще и то, что на углу располагался кондитерский магазин «Лакомка». Поэтому все, кто приходил к нам в гости, предварительно заходили в магазин, и, встречая их на пороге квартиры, я знал: меня ждет шоколадка... А так как дом находился, как я уже писал, в самом центре города, то гости приходили очень часто, как вы понимаете: отсутствие шоколада я в детстве не испытывал.

Еще одна деталь прямо напротив выхода из дома находилась троллейбусная остановка. Если память не подводит маршрутов №1 и №2.

Почему я сегодня вспомнил о своем родном доме.

Рано утром, 5 марта, я очень расстроился, увидев в новостной ленте Facebook отчет газеты «Одесская жизнь», сделанный в последние дни - фотографии фронтовой Одессы. Среди фотографий была и та, где одесситы строят баррикады на перекрестке возле моего дома.

В детстве во дворе дома с ребятами мы играли в войнушку. При этом никогда не выходили за ворота.

Я работал в Музее кино, когда он только создавался в 1988-1991 годах. Много времени провел на киностудии, на киносъемочных площадках не только Одессы. Видел декорации фильмов военной тематики. Но никогда не думал, что это будет в Одессе реально... Никогда я даже не мог предположить, что война придет в родной город, что опять вспомнятся слова песни из репертуара Леонида Утёсова «Красавица Одесса под вражеским огнём», что родной дом будет окружен баррикадами...

Держись Одесса!

Слава Украине!

Источник фб