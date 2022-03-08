8 марта: ждем лидеров ЕС Андрей Ермолаев

2022-03-08 08:30 222

Что ж, ситуация с переговорами ясна.

Ставки будут подыматься от раунда к раунду. У каждой из сторон свои расчеты, аргументы и убеждения. У каждой из сторон - военные козыри, поддержка в обществе, мобилизационные ресурсы.

Спросите, почему так сухо? Потому что, судя по всему, пока война будет продолжаться. Со всеми вытекающими и с применением всех аргументов, козырей и мобилизаций.

Не знаю, что посоветовать тем моим соотечественникам, кто сейчас ищет карту дорог, или билеты, или вариант переехать в ближайшее село от города. Как, впрочем не знаю, чем поддержать тех, кто на передовой. Все призывы и мотивации вроде уже заявлены в речах и прописаны в ТГ, ФБ, сайтах и смс-никах.

Наверное, скажу просто: берегите свою жизнь и жизнь родных, и берегите нашу страну. Каждый на своем месте.

Президент и его команда демонстрируют уверенность, наличие планов и расчетов. Пусть так.

Но все же я очень люблю свой город Киев, киевлян, свою страну Украину, и не знаю, как и что нужно сделать, чтобы завтрашний 8-мартовский день затишья продлился даже без переговоров. Нельзя рушить город. Нельзя повышать ставки за счет столицы, всей страны и сотен тысяч его жителей. НЕЛЬЗЯ.

Тогда может так:

Украина слышит со всех сторон о широчайшей поддержке. Не буду комментировать, насколько и что уместно, и чего не хватает. Это уже все очевидно. Но раз у нас столько настоящих партнеров, то, может быть, начиная с вечера 8 марта, ежесуточно, Киев начинают посещать лидеры стран ЕС, с пребыванием в столице ровно 1 сутки, и так каждый день. Обстрел города может расцениваться в таком случае как покушение на жизнь главы европейского государства и как акт международного терроризма, со всеми вытекающими. И с высокой степенью вероятности такие обстрелы могут либо прекратиться вообще, либо резко "стухнуть".

Пусть этот проект будет называться "Большая Европейская Защита" и будет связана с гарантиями ускоренного вступления Украины в ЕС. Список и график гостей, думаю, составить будет не сложно. Первые дни, начиная с 8 марта, - просто по степени близости и скорости перемещения в условиях фактических военных действий.

Я понимаю, что предложение выглядит для одних - провокационно, для других - иронично. Но я и правда не знаю, что еще могу предложить в публичный способ нашей украинской власти, чтобы остановить "гонку ставок" и чтобы остановить обстрел столицы и других городов, гибель моих соотечественников, чтобы дать надежду сотням тысяч вынужденных мигрантов. И чтобы не ожидать "второй этап" с 9 марта, со всеми вытекающими для Киева, Одессы, зоны ООС и т.д. и т.п.

Перечитал, сам грустно улыбнулся....

Сегодня 8 марта. День, когда мы наших женщин поздравляем с Днем Весны. Но впервые этот день - с гарью, кровью и слезами на глазах. Впервые мы не знаем как подарить букет тюльпанов. Как приобнять дочерей. Как порадовать мам.

Дорогие женщины! Я очень хотел бы подарить Вам мир. И все что я могу сейчас, стуча по клавишам после очередных сирен, - это написать этот блог, написать эти слова, отчаянно ища какие то ходы и шаги, чтобы завтрашнее 8-мартовское (возможное) затишье продлилось 9го, 10го и дальше.

Берегите себя. И детей. И родителей. И нас всех.

И простите, если можно.