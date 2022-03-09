Евакуація хворих дітей з Охмадіт відбулась Наталья Божек

2022-03-09 11:22 111

Дорога Україно!

Евакуація хворих дітей з Охмадіт 7-8 березня 2022 року була організована та реалізована зусиллями українських та ізраїльських волонтерів, які долучили до реалізації цієї місії ізраїльських бізнесменів, довгий час працюючих в Україні.

Клініка Шнайдер продемонструвала велике сердечне бажання прийняти хворих діток на безкоштовне лікування.

Фінансування приватного літака взяла на себе ізраїльська компанія LR Group. Посольства Ізраїлю в Україні та Румунії забезпечили швидкий перетин кордону Україна-Румунія.

Перевезення діток по Україні особисто проводив Волонтер із Закарпаття - Олександр Холод. Велика йому за це шана та подяка.