Маріуполь зазнав більше руйнувань, ніж Ленінград за 900 днів блокади Вадим Трюхан

2022-03-17 19:15 222

Вітаю всіх! Щось часу стає все менше на ФБ і сон. Але то таке, відкорегуємся.22-й день війни. Все йде своєю чергою.

Є серйозний негатив. Рашисти лютують. Стирають з лиця землі цілі села, і навіть великі міста. Мій рідний Харків в руїнах. Волновахи, Гостомеля і десятків інших фактично немає. Маріуполь - це просто щось жахливе! Навіть радянський Ленінград не зазнав таких руйнувань за 900 днів блокади німецькими нацистами.

Чому я до речі росіян з недавніх пір називаю рашистами? Та бо вони переплюнули і нацистів і фашистів. Ідеологія під назвою «рашизм» - найбільш людоненависницька з усіх, які будь-коли існували будь-де.

Але позитиви теж є. І то суттєві.

1) США виділили Україні додаткові 800 млн дол. на зброю, в тому числі протитанкову та ППО (нарешті!!!). А загалом за тиждень лише США нададуть нам зброї на 1 млрд дол. Ех! Раніше б. Проте краще пізно, ніж ніколи.

А ще Байден назвав Путіна воєнним злочинцем.

2) Британія починає надавати сучасні протиповітряні системи, якими можна буде збивати повітряні цілі на висоті до 5 тис.метрів.

3) Наші б’ють рашистів по всім фронтах.

4) Китай остаточно послав рашку. Більше того, офіційно заявлено, що Китай не збирається ніяким чином шкодити Україні, і, якби знав про плани Путіна, зробив би все, щоб його зупинити.

5) Президент Зеленський зробив заяву про те, що Україна піде до кінця. Такщо ніяких мінськів 3, та Будапештських меморандумів 2.0 не буде. І це принципово важливо.

На ще один день до перемоги ми наблизились. Хоча до неї ще й довгий шлях.