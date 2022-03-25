Місяць війни: Україна здивувала всіх, а чутки про непереможність путінської армії виявились фейком Вадим Трюхан

2022-03-25 10:10 222

Місяць тому, рано вранці, рашисти вдерлися в Україну з усіх боків, бомбили мирні міста нашої держави. Без попередження і оголошення війни. В «кращих» традиціях своїх попередників, - нацистів, фашистів і всіляких інших варварів.

За ці 28 днів путінська росія переплюнула всіх їх разом узятих. Проте й отримала по голові не по дитячому.

Підводити підсумки звичайно ще зарано. Війна ще далека від завершення. Проте зробити проміжні висновки якраз час.

Перший. Україна здивувала всіх. І рашистів, і наших партнерів. Виявилося, що ми не показували свою справжню сутність нікому. Як наслідок, багато у кого склалося враження, що ми слабкі, роз’єднанні і абсолютно не життєздатні. На повірку ж виявилося, що Україна - це сильна держава, об’єднана потужною національною ідеєю, суть якої полягає в бажанні бути вільною демократичною країною. І цю національну ідею не здатен знищити ніхто, навіть «друга армія в світі». Лозунг, який тривалий час висів після Революції гідності на стінах зруйнованого Будинку Профспілок - «СВОБОДА - НАША РЕЛІГІЯ» - наразі вже зрозумілий для кожного.

Другий. Захід поховали зарано. Хай і не миттєво, але найпотужніші демократії світу здатні об’єднуватися навколо цінностей і ламати, раніше здавалося б незамінні, стереотипи і шаблони. Те, як потужно Захід протидіє путінському терористичному державоподібному утворенню, не може не викликати захоплення. І це ж ще лише початок. Далі буде. Зокрема і сьогодні, переконаний, ми почуємо про історичні рішення, які будуть ухвалені на самітах ЄС, НАТО і G7, а також на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Третій. Твердження про непереможність путінської росії і її армії виявилось таким же фейком, як і тисячі інших, про історію і сутність цієї недодержави, породжених путінською пропагандистською машиною за останні біля 20 років. Переможна. Ще і як переможна. А ще,- вона насправді безнадійно застрягла десь у феодальних часах, якщо не у кам’яному сторіччі.

Четверте. Україні пощастило в ці тяжкі часи мати на чолі держави Президента зі стальними яйцями. Як виявилося, ті, хто його вперто вважали дилетантом, шоу-меном чи навіть клоуном, самі стали ницими безпорадними клоунами. А він, за визнанням відомого видання Politeco, став найвпливовішим політиком Європи. Додам від себе, - і президентом з рейтингом за 90% серед громадян України, якому довіряють більшість народів світу.

П’яте. Український народ виявився єдиним у своєму бажанні відстояти власну державу. Кілометрові черги добровольців у військкоматах і в пунктах набору в ТерОборону, 400 тис заробітчан, які повернулися в Україну, масові протести в окупованих містах і селах проти присутності окупантів, партизанські загони, фермерські і циганські вилазки за ворожою технікою тощо - тому підтвердження.

Рашисти ж побили всі «рекорди» в цинічності, варварстві, жорстокості і безглуздості їхніх дій. Не хотілося б, щоб помста українців за їхні звірства стала нав’язливою ідеєю для кожного українця на віка, проте без покарання не залишиться ніхто. Трибунал по Росії свою справу має зробити. Платити за ті воєнні злочини, які масово скоюють рашисти, неодмінно доведеться всім причетним, і то сповна.

А загалом, тенденції і тренди для України обнадійливі. Перемога не за горами. Вона близько. Лиш слід для її досягнення докласти ще дещицю зусиль, всім і кожному. У тому числі нашим західним партнерам.

Слава Україні!

Смерть ворогам!