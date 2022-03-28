Каждый день и каждый час приближают нас к победе Янина Соколовская

2022-03-28 11:15 222

Каждый день и каждый час приближают нас к победе. На третий день войны уже было попятно, что россия в ней проиграла: блиц-криг не удался, население не встретило цветами.

Как я и прогнозировала, граждане использовали мощнейшие традиции сопротивления - от украинского лесного до подпольного.

А при нежелании населения встречать цветами с караваями, агрессор никак не сможет выдать себя за освободителя.

Кстати, освободителя от кого-чего? От свободы, от работы, от дома, от семьи, от карьеры, от жизни в конце концов?

Какой же слабой и играющей в поддавки была российская аналитика, чтобы спрогнозировать электоральную поддержку вторжения. И сейчас эта аналитика продолжает унижаться, подкрепляться письмами "мастеров культуры", рассказывать, что на самом деле украинцы россию любят, а свободы ненавидят...

Мы все понимаем, чем закончится эта кампания. Перекройка карты мира неизбежна.

Мы не понимаем, сколько осталось до этого дня и как до него дожить. Как довращать землю до нужной нам зарубки.

Но мы обязательно доживем и непременно довращаем. И наши дети вырастят Украину внутри себя.

И мы вернемся. Обязательно домой вернемся. Неважно, через годы ли, через месяцы ли.

Наше сердце и дом, кров и кровь - Украина. Все будет - Украина. Каждый новый день и час приближают нас к победе.