37-ма доба війни за свободу: потужні наступальні операції ВСУ та виступи Зеленського, які увійдуть в підручники Вадим Трюхан

2022-04-01 09:48 370

37-ма доба Вітчизняної війни за свободу. Вона порадувала.

По-перше, орки почали по тихому звалювати з України з Чернобильськоі зони точно. Ведуть себе похабно, тирять все, навіть виделки і ложки. Ну що ти з них візьмеш? «Друга у світі» недоармія мародерів і покидьків. Шкода, що наші дають їм спокійно втекти. Треба було би все таки їхні колони роздовбати артою або байрактарами. Не можна цю сволота випускати без покарання!

По-друге, наші розвивають наступальні операції на півдні, півночі і під Києвом. Звільняються окуповані села і містечка. Йде процес зачистки й очистки замінованих територій. Є обгрунтовані сподівання на те, що це лиш початок. Звільнення Херсона і решти окупованих або блокованих міст і сіл не за горами.

По-третє, на Донбасі, який конче потрібен воєнному злочинцю путіну, ввдбито всі атаки його орд. Зрозуміло, що з черговими втратами в живій силі і техніці для рашистів.

По-четверте, Захід знову притис Рашу черговими санкціями і обмеженнями. Особливо порадували G7, і окремо Байден і Трюдо. Торгівлі з Москвою не буде, як і G20 з її участю. Це вже очевидно.

А ще порадував наш Президент. Знову. Його виступи перед парламентами Австралії, Бельгії, і особливо Норвегії, увійдуть в підручники, за якими вчитимуть наступні покоління школярів і студентів в багатьох країнах світу. Звернутися так до народів партнерських нам країн як він, мало хто міг раніше. Ефект буде. І то практичний. Як написала мені моя давня норвезька подруга, «ваш президент покорив наш парламент і наш народ, для України ми зробимо все від нас залежне.»

Життя продовжується. І сьогодні ми на один день ближче до перемоги. Точно! Слава Україні!

Джерело: ФБ