Что ожидает украинских беженцев в Латвии - взгляд изнутри Александр Васильев

2022-04-02 12:26 555
Что ожидает украинских беженцев в Латвии? Скорее всего ничего определенно оптимистичного. 
На смену всеобщей эйфории и желания оказать всемерную помощь этим, попавшим в крайне бедственное положение людям, в латвийском обществе ожидаемо придет апатия, разочарование и плохо скрываемое недовольство.
 
Латвия небогатая по европейским меркам страна. В год выборов уже совсем скоро латвийские политики всё реже будут говорить о необходимости оказания помощи беженцам. Но с гораздо большим энтузиазмом сетовать на рост цен на продукты питания, бензин и на огромные расходы сограждан на коммунальные услуги. 
Тогда перед многими беженцами во весь рост встанет проблема поиска в Латвии достойного жилья и места работы. Они ожидаемо потеряют многие теперь предоставляемые им преимущества и им «вдруг» могут «вспомнить» незнание государственного языка.
 
Российско-украинская война рано или поздно закончится. Хотя она все больше напоминает кровопролитную Зимнюю войну 1939/40 годов. И когда Россия на юге Украины через месяц-два (если не раньше) добьется реального успеха, то сначала будет заключено шаткое перемирие. А потом и мирное соглашение. 
 
Этот мир дорого обойдется воюющим сторонам. 
Как и в советско-финскую Россия в этой войне понесет огромные материальные и людские потери. Но пока ее общественное мнение испытывает патриотический подъем, и оно в основном поддерживает действия своего высшего руководства, то она может себе это «позволить».
Украину будут ожидать гораздо большие потери! Кроме многочисленных разрушений, гибели и ранений ее военнослужащих и гражданского населения и, конечно, отказа от планов членства в НАТО, она не сможет контролировать еще бОльшие, чем ранее свои территории. 
Не удивительно, если ей придется «на веки вечные» отказаться от Крыма, Луганска и Донецка. Это как минимум. Фактически страна может лишиться своего огромного южного индустриального пояса. А, следовательно, и перспектив быстрого послевоенного восстановления экономики!
 
Как только наступит мир, часть украинских беженцев потянется обратно на разоренную войной родину. И с этого момента их дальнейшая судьба перестанет волновать латвийскую общественность. А оставшиеся в Латвии, их будет немало, на себе испытают все реалии латвийской действительности. 
 
Они конечно вслед за сирийскими беженцами еще могут отправиться в поисках счастья в такие более богатые страны Евросоюза, как Германия, Дания, Австрия или Франция. Но к тому времени их там уже не будут ждать с распростёртыми объятиями. 
Острый энергетический кризис, растущая безработица и инфляция, возникшие из-за все той же российско-украинской войны – эти проблемы уже сейчас все больше волнуют западноевропейцев.
 
Через два-три месяца государственные и общественные фонды социальной помощи украинским беженцам в Латвии иссякнут. Для подавляющего большинства этих обездоленных людей станет еще сложнее найти место для своего дальнейшего проживания. Возрастут к ним и требования работодателей по трудоустройству, а предлагаемая мизерная заработная плата не будет покрывать даже самые элементарные нужды их семей. 
 
Так что тех граждан Украины, кто в Латвии мечтает найти свою вторую родину, ждет нелегкое испытание. Они, что называется, на «собственной шкуре», сначала ощутят фарисейство и двуличие латвийских политиков, а потом и традиционную высокомерную холодность значительной части латвийского общества к любым «чужакам» на своей земле. 
 
А жаль! 
Многие сотни и даже тысячи украинских беженцев, подобно «свежей крови», могли бы разрешить целый ряд экономических, социальных и демографических проблем в последние десятилетия на глазах обезлюдевшей Латвии. 
 
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