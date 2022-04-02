Новый день войны. Агрессор все больше превращается в ветерана броуновского движения Янина Соколовская

2022-04-02 23:09 333

Новый день войны. Агрессор все больше превращается в ветерана броуновского движения, с видимой хаотичностью передвигаясь от одного населенного пункта к другому. Освобождены Ирпень, Буча, Гостомель, Немешаевво, Иванков, Тростянец и Бородянка. Агрессоры (то, что от них осталось) оттуда отмигрировали. Куда?

Все это очень похоже на перегруппировку сил. Не для удара ли по Киеву? Не в направлении ли Полтавы?

Недружественные источники много пишут о переброске "российских миротворцев" из Грузии в Украину и о том, что корабли российского тихоокеанского флота (представьте маршрут и продолжительность их движения) вошли в черноморские воды. С одной стороны, это говорит об иссякании сил агрессора. С другой - о том, что Киев ему снится в неспокойных снах.

В Мариуполе продолжается ад и Гаага. Он в кольце. Британцы пишут, что в кольце и Харьков. Байден продолжает выражать обеспокоенность. Системы ПВО и самолеты, которые нам готова была поставить Польша, до Украины еще не дошли.

В ЕС начинают задаваться вопросом, что делать после войны с украинскими беженцами. Первой голос возвысила Латвия - она не знает, как обустроить украинцев.

В то же время у Зеленского заявляют то об успешности и компромисности переговоров с рф, то - что "своей земли не отдадим ни пяди". Так тестируют реакцию общества, чтоб не провалиться на будущих президентских выборах.

Все это напоминает сюжет фильма "Не смотри вверх". Кстати, пошли сообщения о том, что к Земле приближается астероид. Мы живем в сериале, сюжет которого становится все круче.  

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