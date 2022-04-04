УКРАИНА НАЧИНАЕТ МСТИТЬ Янина Соколовская

2022-04-04 09:04 555

40-й день войны. Украина начинает мстить. Уже известны списки всех тех, кто зверствовал в Буче, Ирпене, Гостомеле. Уже формируются бригады тех, кто дойдет до них, их домов, их семей и школ, где учатся их дети.

Уже звучат призывы не только взрывать военные объекты под Белгородом, но и бомбить Воронеж.

То есть война переходит на территорию агрессора. И в этом есть закономерность - так было всегда, так было во всех войнах, особенно - в имперско-расширительных.

Если вдруг эта война не будет названа Третьей мировой, если она не станет ядерной и если в принципе останется, кому ее назвать, ее обязательно именуют Украинской освободительной. И в процессе этого освобождения украинцы дойдут и зайдут очень далеко.

Если ДО БУЧИ призыв был "оставьте нас в покое и идите вслед за кораблем", то ПОСЛЕ БУЧИ, после вскрывшихся и увиденных там зверств посыл становится со всем иным: "теперь мы идем к вам, в ваши дома, мы будем душить агрессию на ее территории".

Теперь у украинцев иная цель - не отогнать агрессора подальше от своих границ, а добить, уничтожить, стереть с лица земли и зачистить до седьмого колена.

И это не задача, которая ставится командованием. Это - искренняя идея каждого воюющего, каждого, находящегося в тылу либо в изгнании.

А то, что рф созывает Совбез ООН, чтобы заявить, что эти зверства - украинского авторства и вообще, это все инсценировка - только усиливает украинское желание мстить и добиваться правды.

А ведь еще вскроются преступления в Мариуполе.

С сегодняшнего дня это - новая война.