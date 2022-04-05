Война и аналоги: сколько еще до победы Альфред Кох

2022-04-05 08:17 370

Уже совсем не годится аналогия с немецким блиц-кригом в 1939 года в Польше. Все больше эта война становится похожа на Вторую мировую.

По шкале той войны, где мы сейчас находимся? Судя по тому, что враг откатил от столицы, это январь 1942-го... А вот Мариуполь: это еще Брестская крепость или уже Сталинград?

Тут еще Арестович сказал, что под Изюмом происходит настоящая Курская дуга... Получается какая-то смесь 42-го и 43-го годов...

Зверства немецко-фашистских захватчиков российская армия воспроизвела с большим уважением к оригиналу. И даже в чем-то переплюнула не только вермахт, но и эсэсовцев.

Только теперь стало по-настоящему понятно, что имели в виду путинские горлопаны, когда кричали "Можем повторить"... Да, да. Понятно. Можете. Это - да... Это вы можете... Только это и можете...

Когда будет высадка союзников летом 44-го? Когда весна 45-го? Не скоро... Ох, нескоро...

После всего этого кошмара последних дней, у меня такое ощущение, что весь мир оцепенел от ужаса. Ну, разумеется, кроме дорогих россиян... Этим и горя мало, знай себе талдычат про фейки, про денацификацию, что "нас приперли к стенке"...

А между тем, я всем своим существом чувствую, что подведена какая-то черта под чем-то огромным и важным. Поставлена жирная точка. И это даже не путинская Россия. Точка слишком жирная и кровавая для такой мелочи.

Уж не конец ли это России вообще? Знаю, знаю... "Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается..." Но как россияне смогут жить со всем этим? Ведь рано или поздно они увидят что они натворили...

В двенадцать гитлеровских лет нельзя вместить путинские двадцать два... Если Гитлер за почти вдовое меньший срок сумел свернуть набекрень мозги немцам, то могу себе представить, что сейчас в голове у россиян... А если к этому прибавить еще семьдесят советских лет... Может там уже вообще одни опилки?

Я помню Путина и Шойгу на тридцать лет моложе. В начале 90-х... Они были нормальные ребята, толковые, прогрессивные, сноровистые... Может быть чуть-чуть чересчур любили красивую жизнь... Но мне тогда казалось, что это не страшно. Я был тогда легкомысленным...

И вот через эту дырочку дьявол и залез в них. Воистину, неважно каким путем в тебя проник дьявол. Рано или поздно он заберет тебя всего. Без остатка.

И ты отдашь ему свою бессмертную душу... И даже не в обмен на абсолютную мудрость, как доктор Фауст. А всего лишь взамен аквадискотеки и шеста для стриптиза... Дьявол никогда не переплачивает. Он всегда дает за душу ее цену. Значит эта душа стоила лишь столько.

Нет. Разумеется, Путин взбесившийся ублюдок. Тут нет сомнений. Но как он совпал с настроением своего народа! Как живо откликнулся его призыв в сердцах простых солдат! Грабь и убивай! Я разрешаю! Бога нет! Все позволено!

Потрясает не только количество невинно замученных и убитых мирных людей. Но и огромные горы награбленного барахла, которые мужественные российские воины отправляют себе домой...

Стиральные машины, компьютеры, посуда... Так и вижу довольную (аж светится) простую русскую бабу: мой-то - добытчик! Холодильник шлет. Вот жду, уже место на кухне освободила. И малому компьютер! Пусть порадуется пацан!

А у главы семьи работа спориться: полдня людей мучает и убивает, а полдня по домам шастает, грабит пустые квартиры... Намается за день, сил нет. Все в дом, все в дом. Чтобы хорошо было, уютно. Телевизор почти новый уже отправил.

А накроет его Байрактар и лежит добытчик с вывороченными кишками и удивленным лицом... Так и не посмотрел телевизор. А баба евонная всплакнет украдкой, да и дальше обустраиваться: пенсия на убитого хорошая, добра успел много прислать. Чай не пропадем...

Опять же морочиться с похоронами не надо. Лежит добытчик где-то в украинском поле. Его уж и собаки съели. Да и ладно, а то надо на гроб, на могилку тратиться... А так даже лучше: проставилась водки на поминки, и дело с концом. Вдова защитника отечества. Почет и уважение...

Что случилось с этим народом? Вот буквально еще вчера они были нормальными, обыкновенными людьми! Я же их знаю. Видел. Общался.

Путин! Каким ковидом ты их заразил? Или ты что-то про них знал такого, о чем я даже не подозревал? Что, они все - чикатилы? Что это?

Дорогие россияне! Все, остановитесь. Человечество уже тошнит от вас. Вас уже не то, что бояться... Как бы сказать... Вами уже просто брезгуют. Уже даже не Лавров или Захарова являются лицом нации. Уже Кадыров ваше все. Вот этот живодер теперь ваша визитная карточка...

Великая русская культура... Вы все измазали кровью и дерьмом. Все. И Толстого и Чайковского. Теперь это все нужно будет отмывать лет сто... И даже потом люди еще долго будут принюхиваться и спрашивать, а это кто? Путин? Нет? Похож! Только с бородой... Его Путин любил? Цитировал? Насвистывал? Уберите! Нам не надо...

Терминальная стадия разложения этноса. Смердящие останки некогда большого и сильного народа. Его убивали долго. Сто лет. Даже больше. И вот наконец убили. И он лежит посредине Евразии и смердит. По его телу ползают опарыши и выдают себя за него самого. А его уже нет... Сгинул в колхозах, в лагерях, в войнах... Остались только опарыши...

Надо как-то прибрать это все. Как-то не по-людски это. Похоронить. Постоять, подумать. Ох, есть о чем подумать. Здесь лежит русский народ. Когда-то он был человеком.

Украинцы! Победите их. Глядишь там еще остались живые души. Для их же блага - победите их. Ведь ваше дело - правое. А значит, враг будет разбит. И победа будет за нами.

Они думали, что она будет за ними. А она будет за нами.

Источник фб