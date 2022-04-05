Ніколи не повірю, що масові розстріли та злочини в Бучі були вчинені випадково Олексій Бешуля

2022-04-05 09:28 222

Ніколи не повірю, що деякі випадкові росіяни, які зґвалтували жінок до смерті у великих масштабах, зробили це випадково. Вони точно мали на це дозвіл, якщо не прямі накази, віддані усім командуванням.

Ніколи не повірю, що масові розстріли були вчинені без наказу всієї лінії командування.

Ніколи не повірю, що масове мародерство можливе без тотального схвалення командирів.

Ніколи не повірю, що можна організувати палати катувань та зґвалтування без волі більшості підрозділу. І я не кажу про загони/ взводи/компанії чи навіть батальйони.

Ніколи не повірю, що масове вбивство домашніх тварин не є частиною тієї злої культури, в якій живуть росіяни.

Я ніколи не повірю, що чоловік з хоча б краплиною здорового глузду в голові може вкрасти використану жіночу білизну, або зняти сережки з мертвих тіл, щоб принести їх своїй любій любій, або вкрасти іграшки зі зруйнованих дитячих кімнат, щоб принести їх на привіт с діти.

Ніколи не повірю, що чоловік з хоча б краплиною чоловічої статі може створити підвал для зґвалтування напівмертвих, окровавих дівчат та жінок.

Ніколи не повірю, що чоловік без будь-яких психологічних відхилень може "розважатися" з вмираючими жінками, яких багато разів...

Ніколи не повірю, що ті, хто має хоч краплю людяності, можуть цілий місяць проходити повз мертвих тіл і не прибирати їх з вулиці.

Ніколи не повірю, що в десятках тіл з явними ознаками тортур є хтось, але сотні російських м'ясників і тисячі російських вуаєрів.

Я ніколи не повірю, що нормальна людина може бути настільки божевільною, щоб принести речі, взяті з мертвих тіл, до нього додому.

Побачивши всю ту спустошення в наших мирних українських містах, ніколи не повірю в принцип індивідуальної відповідальності за росіян. Кожен з них винен. Кожен з них причащався української крові від цієї жертви сатані в Бучі, Гостомелі, Бородянці...

Джерело: ФБ