43-тя доба війни: До перемоги на один день ближче, проте вирішальні битви ще попереду Вадим Трюхан

2022-04-07 15:49 222

43-тя доба з моменту широкомасштабного вторгнення рашистських нацистів в Україну.

Незважаючи на те, що на Сході і Півдні України важкі бої продовжуються, як і регулярні обстріли різних регіонів України, ситуація нагадує тактичну паузу перед вирішальним пі#рєзом.

Рашисти надіються на те, що здобудуть якусь омріяну (закреслено, придуману в кошмарному сні) воєнну перемогу, яку зможуть продати своєму зазомбованому плебсу, і відштовхуючись від якої вчергове обведуть нас навколо пальця, змусивши підписати щось типу «Мінська 3».

Ну як надіються? Путін їх пінками під зад гонить на забій. Пачками намагаються здриснути, але основна частина біомаси покірно виконує волю свого фюрера 2.0.

Правда паралельно вже почали створювати масштабний фейк з парадом на Хрещатику. Чим би дитя (закреслено, орки) не бавилось… Алемце добрий знак. Самі не вірять у свою дебільну затію. Та й іншої думки ми, українці. Дулю їм з маком, а не перемогу.

А на політико-дипломатмчному фронті знову певні здобутки.

По-перше, п’ятий пакет санкцій є. Без ембарго на нафту і газ. Поки що. На жаль. Але сам по собі цей пакет безпрецедентно жорсткий. Ощадбанк, ВТБ і ще низка банків всьо, найбагатші олігархи теж, низка інших заходів, які наблизили бензоколонку до дефолта, а путіна до повторення долі його любимого «героя» Гітлера.

По-друге, європейці продовжують оголошувати рашистських дипломатів персонами non grata. Шкода, що не скрізь ще, і мало де послів. Проте пачками. І це добре. Адже ніякі то не дипломати. Так, пропагандисти, терористи і шпигуни, які багато років працюють на розбрат, розвал ЄС і НАТО, а також на підкуп місцевих еліт.

По-третє, в Києві знову побувають європейські топ-чиновники. Зокрема анонсовано приїзд канцлера Австрії, президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн та головного дипломата ЄС Жозепа Борреля. Повертаються нарешті й посли, акредитовані в Києві. Ще не всі, але найсміливіші вже у нашій столиці або в дорозі. Не дивуюсь тому, що це Туреччина, Польща і Литва. Дивуюсь, чому досі мовчать США, Франція, Німеччина і деякі інші важковаговики.

А ще наші партнери ухвалили чергові рішення про поставки Україні потужної зброї. Чехи вже везуть танки та бронетранспортери, американці чергову партію Джавелінів тощо. Блінкен до речі заявив, що в України буде по 10 джавелінів на кожен російський танк. Не знаю правда, навіщо так багато, адже мажуть наші козаки не часто, економні, краще б замість них дали батарею ЗРК «Петріот», або десяток F-35, чи на крайняк F-15. Але ОК, в господарстві все знадобиться. Струнною вже Алігатора завалили, може й джавелінами навчимося збивати Сушки:))

До речі, вчора була оприлюднена свіжа Постанова КМУ, згідно з якою розширено перелік зброї, якою мають (тепер законно), право воювати добровольчі формування ТерОборони. Ми з хлопцями посміялися, зробивши прогноз, за яким невдовзі нам дозволять використовувати і танки з літаками. Відтак, можна вже фандерайзити на них, або придивлятися локацію рашистських орків і просити Оболонських гопників або циган сп..#..ти нам з десяток екземплярчиків, не завадять.

Так що життя іде своїм плином. До перемоги на один день ближче, проте вирішальні битви ще попереду, і то не лише на полях баталій, а і й за столом переговорів.

Зі святом Благовіщення всіх! Бережи Бог Україну, український народ і кожного громадянина нашої держави!

Джерело: ФБ