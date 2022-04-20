Чистый четверг 2022: Украина будет усердно выметать из своего дома всяческую нечесть Янина Соколовская

2022-04-20 22:17 259

56 день войны. Ее информационная часть выходит на новый уровень, и украинские министерства начинают откровенно смеяться над российскими фейками. Чего только стоит ответ украинской ГСЧС на российское заявление о возможном ядерном ударе по их территории со стороны НАТО! Это же письмо казаков нетурецкому султану, только смешнее.

Процитирую: "Неуважаемые коллеги! Напоминаем вам, что траву, которую вы сейчас тушите, совсем не обязательно курить. Также советуем быть осторожными с грибами. Иначе в итоге "рождаются" вот такие истерические заявления. Не бойтесь НАТО - бойтесь Бога. Берегите свои халупы от его огня и хоть изредка их ремонтируйте. С презрением, спасатели Украины".

В это время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Кремль прислушаться к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и объявить в Украине "пасхальное перемирие". "Россия должна прекратить войну против Украины или по крайней мере разрешить гуманитарную паузу. В этой войне только один агрессор и захватчик: россия. Украина всегда была и остается готовой к поиску мира", - заявляет Кулеба.

При этом обстрелы не только продолжаются, но и усиливаются. На Донбасском направлении - ад и Гаага. Ракеты летели на Львов, видимо, раздражающий агрессора как "центр бандеризма" и украинский культурный Пьемонт.

И война, и ее последствия все отчетливее чувствуются в мире. Минфин США сообщает, что боевые действия россии против Украины усугубляют "и без того тяжелую" проблему продовольственной безопасности в мире, а скачки цен на продукты усиливают глобальную инфляцию. Виновником этой ситуации США называют россию. "Ситуация усугубляется блокировкой черноморских и азовских портов. Мы на пороге всемирного продовольственного кризиса", - заявляет Минфин США.

Но есть и хорошие новости: МАГАТЭ восстановила связь с Чернобыльской АЭС. Российские войска удерживали ее пять недель, и МАГАТЭ потеряла связь со сианцией. 31 марта ЧАЭС вернули под украинский контроль, но контакт с международной организацией смогли наладить только сейчас.

"Это очень хорошая новость, теперь регулятор может связаться со станцией напрямую, когда это необходимо", - заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Уже в этом месяце миссия МАГАТЭ планирует посетить объект, чтобы "провести оценку ядерной безопасности и радиационной ситуации, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы дистанционного мониторинга гарантий Агентства".

А украинское ГСЧС, умеющее писать в россию яркие письма, уже взяло под контроль Чернобыль, Иванков и Дымер, освобожденные от агрессора.

И завтра в Украине - чистый четверг, когда она будет выметать из своего дома всяческую нечесть.

И так победа снова станет ближе на один день.