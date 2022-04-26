Война быстро смещается на российскую территорию Янина Соколовская

2022-04-26 08:56 333

62-й день войны. Она смещается на российскую территорию, и пожары в Брянске - тому свидетели. В том числе - взрыв на объекте газопровода "Дружба".

Взрыва вчера звучали и в Приднестровье - якобы в здании местного МГБ. Учитывая сообщения о российской мобилизации на этой территории, учитывая близость к Одессе, мы понимаем, что взрывы призваны сдетонировать Тирасполь и взять Одессу в кольцо.

Кишинев уже объявил эти взрывы опасной провокацией. Для Молдовы, месяц тому объявившей Приднестровье территорией, оккупированной рф, эти прецеденты крайне опасны. Они - прямая угроза молдавской государственности. Ведь боеспособной армии у Кишинева нет и защищаться ему нечем.

В итоге вчера стартовал активный исход из страны молдаван с румынскими паспортами. А это - представители всех семей, живших здесь до 1940 года.

Полученные вчера же Украиной многочисленные "прилеты", особенно в момент визита Блинкена в Киев, говорят, что ‼️холодная война между США и рф перешла в горячую фазу, и снова - на украинской территории.

При этом Штаты обещают Украине оружие на 700 млн.дол. и намерены открыть лендлиз. Но все это - не вполне быстро. А оружие Киеву нужно на позавчера и промедление смертям подобно.

Собственно, об этом и говорит Зеленский в своих обращениях. Параллельно он активизирует новый Комитет по послевоенному восстановлению Украины, который сам и возглавил. Первую помощь в восстановлении уже оказали британцы - они отменили пошлины на украинские товары.

То есть, в отличие от ЕС, Британия и прославленный в Украине Джонсон дали Киеву шанс на возрождение экономики.

В это время Словакия решила пойти путем, ранее анонсированным Украиной, и заняться добычей и обогащением собственного урана, чтобы снизить зависимость от российского.

К тому же Словакия дерзнула отказаться от рублевой оплаты российского газа. И обе эти новости ранее невозможно было себе представить, но теперь они - реальность.

Рф в то же время заявляет, что вполне возможно применение ею ядерного оружия. Она сетует на несговорчивость Киева. Ей отвечает глава украинского МИД Кулеба: "россия теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины. Отсюда разговоры о "реальной" Третьей мировой. Это означает, что москва чувствует поражение".

И снова мир стал ближе еще на один день.