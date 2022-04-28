64-й день войны: мы живём в мире, из которого полностью исчезла фраза "Не может быть" Янина Соколовская

2022-04-28 13:00 185

64-й день войны.

Эти цифры - как удары колокола, который ритмично звонит по всем нам и вполне может до Америки дозвониться. Особенно учитывая российские угрозы применения ядерного оружия.

В принципе, с 24 февраля мы живём в мире, из которого полностью исчезла фраза "Не может быть". Теперь мы знаем, что быть может все. И закончиться тоже может все.

Зато теперь мы знаем, что такое истинные ценности. Это совсем не то, о чем думалось раньше. Это совсем не реликвии. Это родные, дом, жизнь и мир. По форме, это немного. По сути - безгранично. И когда меня спрашивают "За что нам это война?", я отвечаю "Не за что, а зачем". Затем, чтобы поняли, ЧТО на самом деле ценно.

‼️Что бесценно - то и ценно. Вот, видимо, то, что мы должны были уразуметь. Ну, а раз уразумели, то и войне скоро конец.

Сейчас она явно близка к апогею, к кризисной и переломной точке. Страдание и подвиг Мариуполя, смелость херсонцев, выходящих на митинги, отчаянность одесситов, смеющихся сквозь слезы - все это говорит о том, что война дошла до перевала и сейчас скатывается по наклонной. Точнее - наша армия пинает ее, возвращая наши земли, пяди и крохи.

При этом мир, обсуждающий перспективы прекращания войны, демонстрирует крайнее уныние. Вот уже и генсек ООН Антониу Гутерриш заявляет, что война в Украине "закончится, когда российская федерация решит ее прекратить".

"Мы можем проводить встречи, но это не закончит войну", - говорит глава организации, так и не отправившей в Украину миротворцев.

После этих заявлений мы понимаем, что нынче у страны друзей всего лишь двое - армия и оружие. На политиков надежды нет - они тихо забились под ковры и плинтусы паркетной дипломатии.

С пониманием этого победа стала ближе еще на один день.