Джоли против Петросяна: как теперь шутит Украина Янина Соколовская

2022-05-01 08:35 444

67-й день войны. Украина НАЧИНАЕТ ШУТИТЬ.

Во Львове сейчас - Анджелина Джоли. Говорят, Байден прислал ее по ошибке и созвучию с джавелинами.

Анджелина бодро бегает в убежища со всем честнЫм галицким людом, пьет кофе и ест круассаны. В общем - она живая и человек.

В это время в российскую больницу им.Бурденко к пребывающим там раненым запустили нафталинного Петросяна. Отсюда новая прифронтовая шутка: к хорошим мальчикам приходит Анджелина Джоли, к плохим - Петросян.

Но совсем не до смеха Одессе - в ее аэропорте разбомбили взлетно-посадочную полосу. Новую, открытую с год назад. В нее прилетели три российские ракеты. То есть агрессоры делают все, чтобы в Украине не осталось действующих аэропортов. Бориспольский, Харьковский, Одесский они пытаются превратить в нынешний аналог Донецкого.

Но - не тут-то было. Все подводные лодки, с которых шел обстрел Одесского аэропорта, вчера стали окончательно подводными. Как неутомимо шутят в Одессе, их потопил старый украинец Нептун.

Еще одним повод для злых шуток стали российские "власти" Новой Каховки.

Во временно оккупированном городе они провели "благоустройство" - нашли на помойке истории бетонное чучело Ленина и поставили его на центральной площади.

Ленин - не Афродита, у него даже руки не отбиты. И они показывают, куда именно идти агрессорам.

А в это время в Париже, где помоечные ленины в дефиците, ставят скульптуры бледных (серебряных) всадников Апокалипсиса. Предыдущий раз их тут устанавливали перед Второй Мировой. Так Франция отфикстровала начало Третьей.

Серебряные всадники "скачут" по всему городу. Они очень перекликаются со словами генсека ООН Антониу Гутерриша от 23 января 2021 года: "Миру в XXI веке угрожают четыре всадника Апокалипсиса: геополитическая напряженность, глобальное недоверие, злоупотребление техническим прогрессом и климатический (продовольственный) кризис".

Собственно, трое из них сейчас топчутся по моей стране, а четвертый - по всему миру: вселенский продовольственный кризис начался из-за войны в Украине.

А если обратиться к первоисточнику, то в нем внятно написано про Белого коня чумы (коронавирус тоже подойдет), Рыжего - раздора, Вороного - голода, Бледного - смерти. Только в Библии они появляются друг за другом, а к нам они прискакали оптом. Пора бы загнать их в стойло.

Кстати, Гутерриш, сделавший то самое пророческое заявление, теперь говорит, что "война закончится, когда этого захочет россия, все усилия бесполезны".

Украина тут имеет другое мнение, потому каждый шаг приближает нас к победе.

Вот и сегодня победа стала ближе еще на один день.